Wimbledon 2021: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan, Ansetzungen und Matches

In Wimbledon findet heute der erste Halbfinaltag statt. SPOX zeigt Euch alle Paarungen und gibt Infos über die Übertragung live im TV, Livestream und Liveticker.

Wimbledon 2021, Halbfinale: Zeitplan, Ansetzungen und Matches

Die Runde der letzten Vier in London ist angebrochen. Am heutigen Donnerstag, den 8. Juli, sind die Damen dran. In Wimbledon kämpfen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die dreifache Grand-Slam-Siegerin und beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber, Karolina Pliskova und Aryna Sabalenka um die beiden Finaltickets.

Den Auftakt machen Barty und Kerber um 14 Uhr. Danach sind Pliskova und Sabalenka dran. Bei Pliskova-Sabalenka wird frühestens um 15.30 Uhr zum ersten Mal aufgeschlagen.

Die Australierin Barty führt die Weltrangliste der Damen an und geht daher als Favoritin ins Halbfinale gegen Kerber. Nichtsdestotrotz hat auch Kerber in den letzten Wochen ihre Form gefunden (u.a. Sieg bei Bad Homburg Open).

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 8. Juli 2021 14.00 Uhr Ashleigh Barty (1) Angelique Kerber (25) 8. Juli 2021 frühestens 15.30 Uhr Karolina Pliskova (8) Aryna Sabalenka (2)

© getty Ashleigh Barty führt die Damen-Weltrangliste an.

Wimbledon 2021: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Sky zeigt beide Spiele live und in voller Länge im Pay-TV und im Livestream. Die Übertragung für das erste Match startet um 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Auf demselben Sender läuft dann später auch die zweite Halbfinalpartie der Damen.

Wer im Sky-Livestream die Matches auf dem "heiligen Rasen" in London sehen möchte, hat zwei Möglichkeiten - nämlich entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket. Für beide Varianten fallen jedoch Kosten an.

Wimbledon 2021: Halbfinale heute im Liveticker

Für alle Tennisfans, die kein Sky-Abo haben oder auch nicht über ein SkyTicket verfügen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an. Mit dem Liveticker verpasst Ihr keinen entscheidenden Ballwechsel.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Meiste Grand-Slam-Titel: Gibt es bald drei GOATs? © getty 1/15 Novak Djokovic hat die French Open 2021 gewonnen - im Finale schlug er den Griechen Stefanos Tsitsipas. Damit rücken Roger Federer, Rafael Nadal und er in Sachen Grand-Slam-Titel weiter zusammen. Wir zeigen das Ranking bei Damen und Herren. © getty 2/15 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 3/15 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 4/15 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 5/15 Platz 3: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 6/15 Platz 2: Serena Williams (USA), 23 Titel, 7 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 7/15 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 8/15 HERREN - Platz 8: Bill Tilden (USA), 10 Titel, 3 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 9/15 Platz 6: Björn Borg (SWE), 11 Titel, 6 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon © getty 10/15 Platz 6: Rod Laver (AUS), 11 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 4 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 11/15 Platz 5: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 12/15 Platz 4: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 13/15 Platz 3: Novak Djokovic (SRB), 19 Titel, 9 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon, 3 Mal US Open © getty 14/15 Platz 1: Rafael Nadal (ESP), 20 Titel, 1 Mal Australian Open, 13 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 15/15 Platz 1: Roger Federer (SUI), 20 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011

Angelique Kerber, Wimbledon-Siegerin von 2018, ist nach schwachen Leistungen bei den Australian Open und bei den French Open, wo sie beide Male in der ersten Runde ausgeschieden ist, zwei Siege vor ihrem vierten Grand-Slam-Titel entfernt.