Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Finale von Wimbledon stehen sich heute Novak Djokovic und Matteo Berrettini gegenüber. Wir verraten Euch, wie Ihr das Finale live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

London ist heute der Nabel der Sportwelt! Vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und England (21 Uhr) findet in der englischen Hauptstadt noch das Wimbledon-Finale der Herren statt.

Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini - Ort, Datum, Zeit, Infos

Am heutigen Sonntag, 11. Juli, steigt das große Finale von Wimbledon zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini. Das Spiel findet ab 15 Uhr auf dem legendären Centre Court statt. Dieser wird mit 15.000 Zuschauer voll besetzt sein.

Djokovic spielt um seinen 20. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier und um seinen sechsten Wimbledon-Sieg. Mit einem Sieg stünde der Weltranglistenerste auf einer Stufe mit seinen langjährigen Kontrahenten Rafael Nadal und Roger Federer, die beide bisher 20 Grand-Slam-Turniere gewonnen haben. Geht es nach seiner Form im bisherigen Turnierverlauf, geht der Serbe heute als Favorit in das Finale.

Matteo Berrettini will es ihm in seinem Grand-Slam-Finale aber so schwer wie möglich machen. Der 25 Jahre alte Italiener war bei den US Open 2019 ins Halbfinale gekommen, sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier.

© getty Matteo Berrettini wird sich nach Wimbledon in der Weltrangliste in den Top Ten etablieren.

Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini heute live im TV und Livestream

Die Zeiten, in denen das Wimbledon-Finale in Deutschland live im Free-TV zu sehen war, sind vorbei. Die Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Grand-Slam-Turnier liegen in diesem Jahr bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Finale heute ab 14.45 Uhr live auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport1 (HD). Sehen könnt Ihr es aber nur mit einem Abo.

Sky-Kunden können sich das Finale auch im Livestream via SkyGo ansehen. Allen anderen bleibt die Möglichkeit eines kostenpflichtigen SkyTickets. Das jederzeit wieder kündbare Paket "Sport Monat" kostet 9,99 Euro pro Monat.

Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini heute im Liveticker

SPOX bietet zum Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini einen ausführlichen Liveticker an. In diesem seid Ihr immer bestens und zeitnah informiert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

Wimbledon 2021 - Finale der Herren Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini - Weg ins Finale

Runde Novak Djokovic Matteo Berrettini 1. Runde vs. Draper 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 vs. Pella 6:4, 3:6, 6:4, 6:0 2. Runde vs. Anderson 6:3, 6:3, 6:3 vs. van de Zandschulp 6:3, 6:4, 7:6 3. Runde vs. Kudla 6:4, 6:3, 7:6 vs. Bedene 6:4, 6:4, 6:4 Achtelfinale vs. Garin 6:2, 6:4, 6:2 vs. Ivashka 6:4, 6:3, 6:1 Viertelfinale vs. Fucsovics 6:3, 6:4, 6:4 vs. Auger-Aliassime 6:3, 5:7, 7:5, 6:3 Halbfinale vs. Shapovalov 7:6, 7:5, 7:5 vs. Hurkacz 6:3, 6:0, 6:7, 6:4

Wimbledon 2021: So liefen die Halbfinalspiele

Dem Weltranglistenersten Novak Djokovic fehlt in Wimbledon nur noch ein Sieg zum historischen 20. Grand-Slam-Titel. Trotz einer nicht gänzlich überzeugenden Vorstellung zog der 34 Jahre alte Serbe am Freitag durch ein 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 gegen den ungestümen kanadischen Halbfinal-Debütanten Denis Shapovalov ins Endspiel am Sonntag ein. Dort kämpft er gegen den Italiener Matteo Berrettini um seinen dritten Wimbledon-Titel in Serie, den sechsten insgesamt.

Berrettini hatte zuvor 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 gegen den Polen Hubert Hurkacz gewonnen, der im Viertelfinale Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) bezwungen hatte. Während der Römer als erster Italiener überhaupt im Wimbledon-Finale steht, ist es für Djokovic schon das siebte Endspiel in London. Nur Federer hat mehr erreicht (12). (Quelle: sid)

