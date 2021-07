Wimbledon 2021 - Finale der Damen Ashleigh Barty vs. Karolina Pliskova heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wimbledon-Finale bei den Damen! Ashleigh Barty und Karolina Pliskova kämpfen in London um den Turniersieg. SPOX sagt, wie sich das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Im Wimbledon-Finale der Damen treten Ashleigh Barty und Karolina Pliskova gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnte.

Die Australierin Barty, die die Deutsche Angelique Kerber am Donnerstag im Halbfinale bezwungen hatte, und die Tschechin Pliskova spielen am heutigen Samstag, den 10. Juli ab 15 Uhr um den Wimbledon-Triumph bei den Damen.

Schauplatz ist das Centre Court im Londoner Stadtteil Wimbledon, vorgesehen ist eine 100-prozentige Zuschauerauslastung, womit 15.000 Menschen dem Endspiel beiwohnen dürften.

Wimbledon 2021 - Finale der Damen Ashleigh Barty vs. Karolina Pliskova heute live im TV und Livestream

Das Wimbledon-Turnier wird exklusiv und somit ausschließlich von Sky live übertragen. Bedeutet also: Im Free-TV gibt es die Spiele sowie das heutige Damen-Finale nicht zu sehen. Der Bezahlsender geht um 14.45 Uhr zu Barty vs. Pliskova auf Sendung.

Verfolgen lässt sich das alles entscheidende Match bei den Frauen dann auch via Livestream. Sky bietet hierzu die Plattformen Sky Go und Sky Ticket an.

Wimbledon 2021 - Finale der Damen Ashleigh Barty vs. Karolina Pliskova heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Sky-Abonnement besitzen und auch keines abschließen wollen oder wenn Ihr einfach nur schriftliche Updates haben wollt, könnt Ihr heute auch problemlos bei SPOX vorbeischauen. Im Liveticker entgeht Euch zum Finale Barty vs. Pliskova nichts.

Wimbledon-Finale, Ashleigh Barty vs. Karolina Pliskova: Hier geht's zur Liveticker-Übersicht

Wimbledon 2021 - Finale der Damen Ashleigh Barty vs. Karolina Pliskova - Weg ins Finale

Runde Ashleigh Barty Karolina Pliskova 1. Runde vs. Suarez Navarro 6:1, 6:7 (1:7), 6:1 vs. Zidansek 7:5, 6:4 2. Runde vs. Blinkova 6:4, 6:3 vs. Vekic 6:2, 6:2 3. Runde vs. Siniakova 6:3, 7:5 vs. Martincova 6:3, 6:3 Achtelfinale vs. Krejcikova 7:5, 6:3 vs. Samsonova 6:2, 6:3 Viertelfinale vs. Tomljanovic 6:1, 6:3 vs. Golubic 6:2, 6:2 Halbfinale vs. Kerber 6:3, 7:6 (7:3) vs. Sabalenka 5:7, 6:4,6:4

Wimbledon 2021: Kerber verpasst drittes Wimbledon-Finale

Die deutsche Topspielerin Angelique Kerber hat ihre dritte Finalteilnahme beim Tennis-Klassiker in Wimbledon verpasst. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin musste sich am Donnerstag im Halbfinale der Weltranglistenersten Ashleigh Barty (Australien) mit 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben. 2018 hatte Kerber das Rasen-Major gewonnen, 2016 war sie im Endspiel Serena Williams (USA) unterlegen.

Barty erreichte zum ersten Mal das Finale in London und trifft am Samstag (15.00 Uhr MESZ) auf Aryna Sabalenka (Belarus/Nr. 2) oder Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 8). Durch ihren vierten Halbfinaleinzug in Wimbledon wird Kerber in der kommenden Woche in der Weltrangliste um sechs Plätze auf Rang 22 klettern. (Quelle: SID)

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011