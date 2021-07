In Wimbledon trifft in der 2. Runde heute Alexander Zverev auf Tennys Sandgren. Wird der Deutsche seinem Favoritenstatus gerecht? Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev will in Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren. Dafür muss er heute aber zuerst am US-Amerikaner Tennys Sandgren vorbei. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Wimbledon, 2. Runde: Alexander Zverev vs. Tennys Sandgren heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: In der ersten Runde gab sich Zverev keinerlei Blöße und setzte sich gegen problemlos und ohne Satzverlust gegen Tallon Griekspoor durch. Sandgren gewann gegen Norbert Gombos mit 3:1. In der nächsten Runde trifft der Sieger dieser Partie auf den Gewinner des Matches zwischen Taylor Fritz gegen Steve Johnson.

Vor Beginn: Die Favoritenrolle ist heute natürlich klar verteilt. Zverev ist die Nummer sechs der Welt, Sandgren belegt aktuell Rang 68. Auch die Buchmacher sehen Zverev eindeutig vorne (1,08 Siegquote).

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum heutigen Match zwischen Alexander Zverev und Tennys Sandgren in der 2. Runde von Wimbledon.

