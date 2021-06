Tennis: Jan-Lennard Struff scheitert auf Mallorca zum Auftakt

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier auf Mallorca bereits an seinem Auftaktgegner gescheitert. Der 31-Jährige unterlag am Sonntag bei der Premiere des Rasenturniers im Mallorca Country Club dem Franzosen Adrian Mannarino in der ersten Runde mit 6:7 (3:7), 3:6.

Acht Tage vor dem Beginn der All England Championships in Wimbledon agierte Struff in den entscheidenden Ballwechseln unglücklich. Der Warsteiner konnte gegen Mannarino keine seiner vier Breakchancen nutzen. Der Weltranglisten-42. behielt bei seiner einzigen Gelegenheit hingegen die Nerven.

Das Rasenturnier auf Mallorca gilt als Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Neben Danil Medwedew, Roberto Bautista Agut und Caspar Ruud ist auch Dominik Thiem auf der spanischen Insel am Start.

Kevin Krawietz (Coburg) hat mit seinem Partner Horia Tecau (Rumänien) das Doppel-Turnier beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen. Krawietz/Tecau, die erst seit Februar gemeinsam aufschlagen, besiegten in einem umkämpften Finale am Sonntag Hubert Hurkacz (Polen) und Felix Auger-Aliassime (Kanada) mit 7:6 (7:4), 6:4.

Für den Deutschen war es der erste Titel mit seinem neuen Partner nach zwei verlorenen Endspielen in Rotterdam und Barcelona. Das Einzelturnier entschied am Sonntagnachmittag Zverev-Bezwinger Ugo Humbert aus Frankreich für sich. Er schlug den Russen Andrej Rublew mit 6:3 und 7:6 (7:4).

WTA: Petkovic und Korptasch erfolgreich

Beim von der früheren Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber mitorganisierten WTA-Turnier in Bad Homburg ist Andrea Petkovic ins Achtelfinale eingezogen. Die Darmstädterin setzte sich zum Auftakt gegen die an Position sechs gesetzte Rumänin Sorana Cirstea mit 6:3, 6:4 durch.

Auch Tamara Korpatsch ist erfolgreich in das Turnier gestartet. Die Hamburgerin bezwang die 86 Ränge besser platzierte Schwedin Rebecca Peterson mit 7:5, 2:6, 7:6 (7:5). Kerber steigt am Montag gegen die Russin Jekaterina Jaschina ins Turnier ein.