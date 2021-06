Tennis: Jan_Lennard Struff schaltet topgesetzten Daniil Medvedev in Halle aus

Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle überraschend Topspieler Daniil Medvedev ausgeschaltet. Der 31-Jährige setzte sich in seiner Erstrundenpartie gegen den Weltranglistenzweiten aus Russland 7:6 (8:6), 6:3 durch. Nach 1:34 Stunden verwandelte Struff seinen dritten Matchball und feierte damit im vierten Duell auf ATP-Ebene seinen ersten Erfolg über Medvedev.

"Es war ein sehr enges Match. Ich habe sehr gut serviert und bin immer drangeblieben", sagte Struff nach dem Match: "Im zweiten Satz habe ich mein Level gehalten und keine Schwäche gezeigt. Das Spiel zum 3:1 war enorm wichtig." Im Achtelfinale trifft Struff auf Marcos Giron (USA). "Es wird ein anderes Match, aber auf jeden Fall wieder schwierig", sagte er.

Auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist eine Runde weiter. Der 37-Jährige bezwang den Österreicher Jurij Rodionov glatt 6:4, 6:3. Nach nur etwas mehr als einer Stunde verwandelte er seinen zweiten Matchball. Im Achtelfinale muss Kohlschreiber gegen Corentin Moutet (Frankreich) ran. Bei den French Open in Paris hatte er nach einem starken Lauf die dritte Achtelfinalteilnahme seiner Karriere verpasst.

Kohlschreiber kündigte nach dem Match an, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) antreten zu wollen. "Ich will meine Protected-Ranking-Position nutzen, um bei Olympia zu starten. Ich werde vom Deutschen Tennis-Bund gemeldet und komme momentan als vierter deutscher Starter in Frage", sagte er.

Struff musste gegen Medvedev direkt sein zweites Aufschlagspiel abgeben, doch in der Folge steigerte sich der French-Open-Achtelfinalist und schaffte seinerseits ein Break. Im Tiebreak behielt Struff die Oberhand und holte sich den ersten Satz.

Medvedev genervt von Struffs Gegenwehr

Medvedev war im zweiten Satz zunehmend genervt von der hartnäckigen Gegenwehr des Außenseiters. Der 25-Jährige, der im November erstmals die ATP Finals gewonnen hatte, schaffte es nicht, sein gewohnt dominantes Angriffsspiel durchzuziehen. Struff dagegen feuerte sich nach gewonnen Ballwechseln immer wieder selbst an und holte sich beim Stand von 3:1 sein nächstes Break.

Am Nachmittag greift der deutsche Topspieler Alexander Zverev ins Turnier ein. Der Hamburger trifft im deutschen Duell auf Dominik Koepfer (Furtwangen). Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) bezwang zum Auftakt Ilja Iwaschka (Belarus). Federer könnte im Viertelfinale auf Struff und im Halbfinale auf Zverev (Nr. 3) treffen.