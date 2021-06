Eishockey WM: Wann ist das Viertelfinale? Datum und Termine der K.o.-Runde

Mit dem heutigen Tag endet die Gruppenphase der Eishockey-WM 2021. Doch wann starten die Viertelfinals? SPOX hat die Antworten.

Eishockey WM: Wann findet das Viertelfinale statt?

Nach dem Abschluss der Gruppenphase am heutigen Dienstag (1. Juni) stehen die acht Teams für das Viertelfinale fest. Dieses soll dann zwei Tage später am 3. Juni 2021 stattfinden. Die ersten beiden Partien starten dabei um 15.15 Uhr, die anderen zwei Viertelfinals sind auf 19.15 Uhr terminiert.

Dabei wird überkreuz gespielt. Der Erstplatzierte in jeder Vorrundengruppe spielt gegen den Viertplatzierten der anderen Gruppe, während der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten der anderen Gruppe spielt.

Die Austragungsorte und Zeitfenster der Spiele werden nach Abschluss der Vorrunde offiziell festgelegt. Falls Sie qualifiziert sind, wird der Gastgeber Lettland das Abendspiel in der Arena in Riga bestreiten.

Eishockey WM: Welche Teams sind fürs Viertelfinale qualifiziert?

Sieben der acht Plätze im Viertelfinale sind schon belegt. In Gruppe A stehen schon vor den Partien heute Abend die Schweiz, Russland, die Slowakei und Tschechien als Qualifikanten für die nächste Runde fest. In Gruppe B sind die USA, Finnland und Kasachstan schon sicher in der nächsten Runde, hier wird der letzte Platz im direkten Duell zwischen Lettland und dem DEB-Team ausgemacht.

Eishockey WM: Die Gruppen vor den Abendspielen

Gruppe A:

# Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 7 5 0 0 2 0 0 27:17 10 15 2 Russland 6 4 0 1 1 0 0 22:10 12 14 3 Tschechien 7 3 1 1 2 0 0 23:15 8 13 4 Slowakei 7 4 0 0 3 0 0 14:18 -4 12 5 Schweden 7 3 0 0 3 0 1 21:14 7 10 6 Dänemark 7 2 1 0 3 0 1 13:15 -2 9 7 Belarus 6 1 0 0 4 1 0 10:23 -13 4 8 Großbritannien 7 1 0 0 5 1 0 13:31 -18 4

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 USA 7 6 0 0 1 0 0 20:7 13 18 2 Finnland 7 4 1 1 0 0 1 19:10 9 17 3 Kasachstan 7 2 0 2 3 0 0 22:18 4 10 4 Kanada 7 3 0 0 3 0 1 19:18 1 10 5 Deutschland 6 3 0 0 3 0 0 20:13 7 9 6 Lettland 6 2 0 0 1 1 2 14:14 0 9 7 Norwegen 7 2 0 1 4 0 0 17:21 -4 8 8 Italien 7 0 0 0 7 0 0 10:40 -30 0

Die Eishockey-WM live im TV und Livestream

In Deutschland besitzt der TV-Sender Sport1 die exklusiven Übertragungsrechte an der Eishockey-WM. Dort werden auf dem Free-TV-Kanal Sport1 sowie dem kostenpflichtigen Sender Sport1+ alle Spiele der Weltmeisterschaft live und in voller Länge gezeigt. Alle Spiele der deutschen Mannschaft gibt's im Free-TV.

Zusätzlich bietet der Sender einen kostenfreien Livestream an, mit dem Ihr das Geschehen von unterwegs aus verfolgen könnt.

