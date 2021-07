Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 4

Auch am 4. Tag von Wimbledon stehen wieder jede Menge hochklassige Matches an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Turnier heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch Infos zu Zeitplan, Ansetzungen und Matches am heutigen Tag.

Beim dritten Grand Slam des Jahres wird heute die 2. Runde fortgesetzt. Diese war bereits gestern gestartet.

Los geht's heute um 12 Uhr. Auf dem Centre Court wird ab 13.30 Uhr gespielt, auf dem Court 1 ab 13 Uhr.

Wimbledon 2021 heute live im TV und Livestream

Leider könnt Ihr Wimbledon in diesem Jahr nicht im Free-TV verfolgen. Auch der vierte Turniertag ist also nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Wimbledon 2021 heute live im Pay-TV

Sky zeigt das gesamte Turnier aus London live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für Wimbledon in Deutschland als einziger Anbieter gesichert.

Bei Sky sind fünf Sender gleichzeitig im Einsatz. Auf Sky Sport1, Sky Sport2, Sky Sport3, Sky Sport4 und Sky Sport5 könnt Ihr das Turnier verfolgen. Auf Sky Sport1 wird der Grand Slam in der Konferenz begleitet, auf den anderen Sendern laufen Einzelspiele.

Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner kommentieren die Spiele für Sky. Sabine Lisicki, Julia Görges und Michael Stich fungieren zudem als Experten.

Wimbledon 2021 heute im Livestream

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Übertragung natürlich auch im Livestream verfolgen. Das ist via Sky Go möglich. Ihr habt kein Sky-Abo, wollt Wimbledon aber dennoch im Livestream sehen? In dem Fall könnt Ihr ein Sky Ticket kostenpflichtig erwerben.

Wimbledon 2021 heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr Wimbledon auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu zahlreichen Spielen des Wettbewerbs Liveticker an. Welche Spiele im Liveticker begleitet werden, könnt Ihr dieser tagesaktuellen Übersicht entnehmen: Hier geht's zu den heutigen Livetickern.

© getty

Wimbledon 2021: Ansetzungen und Matches an Tag 4

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1.7.2021 3. Spiel Centre Court Roger Federer Richard Gasquet 1.7.2021 12 Uhr Tennys Sandgren Alexander Zverev 1.7.2021 2. Spiel Court 1 Carlos Alcaraz Daniil Medvedev

Damen:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1.7.2021 13.30 Uhr Ashleigh Barty Anna Blinkova 1.7.2021 12 Uhr Andrea Petkovic Barbora Krejcikova 1.7.2021 3. Spiel Court 2 Angelique Kerber Sara Sorribes Tormo 1.7.2021 2. Spiel Centre Court Jelena Vesnina Cori Gauff 1.7.2021 2. Spiel Court 2 Elina Svitolina Magda Linette

Die Übersicht über alle Spiele des heutigen Tages findet Ihr hier.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Donnerstag, 1. Juli 12 Uhr 2. Runde Freitag, 2. Juli 12 Uhr 3. Runde Samstag, 3. Juli 12 Uhr 3. Runde Sonntag, 4. Juli Ruhetag Montag, 5. Juli 12 Uhr 4. Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011