Rafael Nadal trifft im Viertelfinale der French Open auf Diego Schwartzman. Hier verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel.

Rafael Nadal spielt weiterhin ein makelloses Roland-Garros-Turnier. Ohne auch nur einen Satz zu verlieren, schaffte es der 13-fache French-Open-Gewinner ins Viertelfinale. Dort wartet nun der Argentinier Diego Schwartzman auf den Spanier. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman: French Open Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Weil auf dem Chatrier noch das letzte Viertelfinale der Damen läuft, verzögert sich der Beginn für Nadal und Schwartzman bis mindestens 15:15 Uhr!

Vor Beginn: Auch Diego Schwartzman ist bislang ohne Satzverlust und zeigte im Turnierverlauf starke Leistungen. Allerdings bekam es der Argentinier zum einen bisher nicht mit einem gesetzten Spieler zu tun, zum anderen hatte er gegen Jan-Lennard Struff im Achtelfinale seine liebe Müh. Nichtsdestotrotz ist Schwartzman hier heute sicher nicht gänzlich chancenlos.

Vor Beginn: Rafael Nadal zeigte sich in der Vorbereitung zu den French Open noch nicht bei 100 Prozent, doch wenig überraschend scheint Roland Garros ein gutes Pflaster für den Spanier zu sein. Der Mallorquiner zeigt sich auf dem Weg zu seinem 14. Titel in Paris in Top-Form und gab im bisherigen Turnierverlauf nicht einen Satz ab.

Vor Beginn: "Sandplatzkönig" Nadal setzte sich nach Anfangsschwierigkeiten im Achtelfinale gegen Youngster Jannik Sinner mit 7:5, 6:3, 6:0 durch. Sein Gegenüber aus Argentinien warf dagegen den deutschen Jan-Lennard Struff mit 7:6, 6:4, 7:5 aus dem Turnier.

Vor Beginn: Gespielt wird auf dem Court Philippe-Chatrier. Die Startzeit der Partie zwischen Nadal und Schwartzman ist abhängig von den beiden Duellen davor. Wenn das Spiel der Damen Maria Sakkari und Iga Swiatek zu Ende ist, kommen Nadal und Schwartzman aufs Feld. Um ca. 16 Uhr soll das Match losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinals bei den French Open zwischen Rafael Nadal und Diego Schwartzman.

Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman: French Open Viertelfinale heute im TV und Livestream

Nadal gegen Schwartzman könnt ihr heute unter anderem im Free-TV bei Eurosport verfolgen. Der Sportsender zeigt bereits ab 10.55 Uhr bei Eurosport 1 Livebilder aus der französischen Hauptstadt. Aber auch im Livestream bietet Eurosport die Partie an - genauer gesagt im Eurosport-Player. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Da Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, das Match im Livestream zu sehen. Die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich rund um die Uhr beim "Netflix des Sports" abrufbar.

DAZN bietet neben Tennis auch Fußball, US-Sport, Kampfsport, Darts, Wintersport und vieles mehr an.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Ab dem 6. Juli kostet das Abo für Neu-Kunden jedoch 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr. Auch Bestandskunden werden künftig mehr zahlen müssen, jedoch erst ab dem 6. August. Davor könnt Ihr DAZN gratis einen Monat lang testen.

French Open: Die heutigen Viertelfinalspiele im Überblick

Damen

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Court Mittwoch, 9. Juni 11 Uhr Cori Gauff (USA/24) Barbora Krejcikova (CZE) Philippe-Chatrier Mittwoch, 9. Juni ca. 13 Uhr Maria Sakkari (GRE/17) Iga Swiatek (POL/8) Philippe-Chatrier

Herren

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Court Mittwoch, 9. Juni ca. 16 Uhr Rafael Nadal (ESP/3) Diego Schwartzman (ARG/10) Philippe-Chatrier Mittwoch, 9. Juni 20 Uhr Novak Djokovic (SRB/1) Matteo Berrettini (ITA/9) Philippe-Chatrier