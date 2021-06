French Open, Tag 5: Gelingt Philipp Kohlschreiber die Überraschung?

Philipp Koglschreiber will bei den French Open in Paris in die 3. Runde einziehen. Er bekommt es heute mit dem Russen Aslan Karatsev zu tun (jetzt im LIVETICKER). Außerdem sind am Donnerstag auch die "Big Three" Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic im Einsatz. Bei den Damen schlägt Titelverteidigerin Iga Swiatek auf, Ashleigh Barty musste ihr Zweitrundenmatch aufgeben.

Gleich drei deutsche Herren sind am Donnerstag im Einsatz: Jan-Lennard Struff bekommt es nach seiner bärenstarken ersten Runde gegen Andrey Rublev mit Facundo Bagnis zu tun und ist Favorit. Dominik Koepfer dürfte es gegen den Amerikaner Taylor Fritz schon schwerer haben.

French Open: Die Top-Matches des 5. Tages im Überblick

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis 16.15 Uhr Rebecca Peterson (SWE) Iga Swiatek (POL/8) 11 Uhr Ann Li (USA) Elina Svitolina (UKR/5) 0:6, 4:6 12 Uhr Ashleigh Barty (AUS/1) Magda Linette (POL) 1:6, 2:2 Aufgabe 11 Uhr Sofia Kenin (USA/4) Hailey Baptiste (USA) 7:5, 6:3 13.15 Uhr Karolina Pliskova (CZE/9) Sloane Stephens (USA)

Herren: