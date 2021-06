French Open: Tag 4 mit Roger Federer und Alexander Zverev heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Die French Open gehen am heutigen Mittwoch in ihren vierten Turniertag. Unter anderem sind Roger Federer und Alexander Zverev im Einsatz. Hier erfahrt Ihr alles über die Matches und deren Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Während die deutsche Hoffnung Alexander Zverev bereits um 11 Uhr gegen den Russen Roman Safiullin ran muss, ist Roger Federer gegen den Kroaten Marin Cilic gefordert. Auch Daniil Medvedev ist im Einsatz. Der Russe bestreitet sein Match gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.

French Open: Die wichtigsten Matches des 4. Tages im Überblick

Damen:

Datum Spielerin 1 Spielerin 2 02.06.2021 Rebecca Peterson (SWE) Iga Swiatek (POL/8.) 02.06.2021 Daria Kassatkina (RUS) Belinda Bencic (SUI/10.) 02.06.2021 Aliaksandra Sasnovich (BLR) Aryna Sabalenka (BLR/3.) 02.06.2021 Ann Li (USA) Elina Svitolina (UKR/5.) 02.06.2021 Sofia Kenin (USA/4.) Hailey Baptiste (USA) 02.06.2021 Serena Williams (USA/7.) Mihaela Buzarnescu (RUM)

Herren:

Datum Spieler 1 Spieler 2 02.06.2021 Alexander Zverev (GER/6.) Roman Safiullin (RUS) 02.06.2021 Stefanos Tsitsipas (GRE/5.) Pedro Martinez (ESP) 02.06.2021 Tommy Paul (USA) Daniil Medvedev (RUS/2.) 02.06.2021 Marin Cilic (CRO) Roger Federer (SUI/8.)

French Open: Tag 4 heute live im TV und Livestream

Den kompletten vierten Tag der French Open seht Ihr live bei Eurosport. Dort werden auf den beiden Sendern Eurosport 1 und Eurosport 2 den ganzen Tag die wichtigsten Matches des Tages übertragen. Außerdem gibt es zu allen Spielen Ergebnis-Updates über den Tag verteilt sowie Hintergründe und Analyse zu den Top-Matches. Um 10.55 Uhr startet die Übertragung auf Eurosport 1, auf Eurosport 2 geht es um 11 Uhr los.

Neben der TV-Übertragung bietet Eurosport auch einen Livestream an, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Wollt Ihr das Geschehen trotzdem von unterwegs verfolgen, könnt Ihr das mit Eurem DAZN-Abonnement tun. Beim "Netflix des Sports" habt Ihr Zugriff auf beide Eurosport-Kanäle und seht daher alle Top-Spiele der French Open live und in voller Länge.

Ein DAZN-Abo kostet Euch wahlweise lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

French Open: Tag 4 heute live im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr de French Open lieber im Liveticker mitverfolgen wollt, ist SPOX die richtige Adresse dafür. Wir haben alle Top-Begegnungen des heutigen Tages für Euch in unseren ausführlichen und kostenlosen Livetickern.

