Bei den French Open spielen im Damenfinale Anastasia Pavlyuchenkova und Barbora Krejcikova um ihren ersten Grand-Slam-Titel. Hier könnt Ihr das Überraschungs-Finale im Liveticker verfolgen.

French Open: Finale der Damen Krejcikova vs. Pavlyuchenkova heute im Liveticker- Vor Beginn

Vor Beginn: Diese beiden Finalistinnen hatten nur die wenigsten Experten auf ihrem Zettel. Barbora Krejcikova und Anastasia Pavlyuchenkova trotzten dem großen Favoritinnensterben und stehen beide zum ersten Mal in Ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Finale. Die 25 Jahre alte Tschechin Krejcikova zog durch einen dramatischen Sieg in drei Sätzen gegen Maria Sakkari (Griechenland) ins Finale ein, die vier Jahre ältere Pavlyuchenkova gewann in der Vorschlussrunde in zwei Sätzen gegen Tamara Zidansek (Slowenien). In der Weltrangliste liegen die beiden Finalistinnen nah beisammen. Krejcikova an Position 33, ihre russischen Finalgegnerin einen Platz davor. Das wird sich am kommenden Monat stark nach oben verschieben.

Vor Beginn: Das Damenfinale der diesjährigen French Open beginnt um 15 Uhr. Gespielt wird auf dem Court Philippe Chatrier, dem größten Platz auf der Anlage. Das Finale dürfen sich heute 5000 Zuschauer live vor Ort ansehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spieles Barbora Krejcikova gegen Anastasia Pavlyuchenkova.

French Open: Finale der Damen Krejcikova vs. Pavlyuchenkova heute live im TV und im Livestream

Das Finale wird live im Free-TV auf Eurosport1 ab 15 Uhr übertragen. Der Sportsender bietet via Eurosport-Player und joyn+ auch einen Livestream an - diese sind aber jeweils kostenpflichtig.

Auch bei DAZN könnt Ihr den Eurosport-Livestream öffnen. Dies ermöglicht eine Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport . DAZN-Nutzer haben dabei die Möglichkeit, rund um die Uhr die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 zu schauen.

Falls Ihr noch keine Kunden seid, könnt Ihr DAZN 30 Tage lang gratis testen. Aktuell ist für das Abo noch ein monatlicher Betrag in Höhe von 11,99 Euro zu zahlen. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Doch ab dem 6. Juli fallen bereits 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro im Jahr für die neuen Kunden an. Ab dem 6. August gilt dasselbe für bereits bestehende Kunden.

Ebenso zeigt auch ServusTV Deutschland das Damen-Finale heute live im TV und im Livestream.

French Open: Die Siegerinnen der vergangenen zehn Jahre