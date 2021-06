Alexander Zverev vs. Roman Safiullin: 2. Runde bei den French Open heute im Liveticker

Alexander Zverev trifft heute bei den French Open in der 2. Runde auf den Russen Roman Safiullin. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Zweiter Auftritt von Alexander Zverev bei den French Open: Zieht die Nummer sechs der Welt mit einem Sieg gegen Roman Safiullin aus Russland in die 3. Runde ein? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Alexander Zverev vs. Roman Safiullin heute live im Eurosport-Channel auf DAZN sehen. Jetzt kostenlosen Probemonat sichern!

Alexander Zverev vs. Roman Safiullin: 2. Runde bei French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aus deutscher Sicht gab es in der 1. Runde zudem einen echten Überraschungscoup, Jan-Lennard Struff schaltete den Weltranglistensiebten Andrej Rublew mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 aus. "Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich bin einfach mega happy", sagte Struff im Anschluss.

Vor Beginn: Zverev setzte sich in der 1. Runde nach Startschwierigkeiten gegen seinen Landsmann Oscar Otte durch. Nachdem er die ersten beiden Sätze verloren hatte, kam er besser in Schwung und hatte in den nächsten drei Sätzen keine Probleme mehr. Mit Roman Safiullin trifft Zverev heute wieder auf einen Qualifikanten. Für Safiullin, in der Weltrangliste an Position 182 platziert, ist bereits das Erreichen der 2. Runde ein großer Erfolg. Zverev und Safiullin spielten übrigens bereits im Jugendalter des öfteren gegeneinander.

Vor Beginn: Für Zverev und Safiullin heißt es heute früh aufstehen. Ihre Partie wurde als erstes Spiel auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt und beginnt somit bereits um 11 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum Liveticker des zweiten Spiels von Alexander Zverev bei den Frech Open 2021. Die deutsche Nummer eins trifft heute auf Roman Safiullin aus Russland.

Alexander Zverev vs. Roman Safiullin: 2. Runde bei French Open heute live im TV und Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Roman Safiullin wird heute live und in voller Länge bei Eurosport gezeigt. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 10.55 Uhr. Auch auf Eurosport2 könnt Ihr den ganzen Tag über Spitzentennis aus Paris sehen.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel bei Eurosport über den kostenpflichtigen Eurosport Player sehen. Zudem könnt Ihr Zverev gegen Safiullin auch mit einem DAZN-Abonnement live verfolgen. Beim Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf beide Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2)

Der Kostenpunkt eines DAZN-Abos liegt bei wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro in der Jahres-Variante. Den ersten Monat könnt Ihr sogar völlig kostenlos testen.

Last but not least wird das Spiel auch von ServusTV live übertragen. Der private Sender zeigt im Laufe des Turniers alle Spiele von Deutschlands Nummer eins sowie die Finalspiele. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!)

French Open 2021: Der Terminplan im Überblick