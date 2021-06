Alexander Zverev vs. Roman Safiullin: 2. Runde bei French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für Alexander Zverev geht es am heutigen Mittwoch in der zweiten Runde der French Open gegen den Russen Roman Safiullin. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Match sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

French Open - Alexander Zverev vs. Roman Safiullin: Termin und Ort

Das Zweitrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Roman Safiullin bei den French Open wird im Stade Roland-Garros in Paris ausgetragen. Das Spiel des Weltranglisten-6. gegen den russischen Qualifikanten beginnt um 11 Uhr auf dem Court Suzanne Lenglen.

Nach seinem zu Beginn mühevollen Fünf-Satz-Sieg gegen Oscar Otte ist Zverev gegen die Nummer 182 der Weltrangliste der klare Favorit. Safiullin kam durch einen Sieg gegen Carlos Taberner aus Spanien in die 2. Runde.

Zverev kennt seinen heutigen Gegner schon lange. "Ich kenne ihn, seit wir zwölf Jahre alt waren. Die letzten paar Jahre habe ich ihn nicht gesehen, weil er erst jetzt auf dem Weg nach oben ist. Aber er ist ein sehr talentierter Spieler", sagte Zverev über seinen heutigen Gegner.

French Open: Die wichtigsten Matches des 4. Tages im Überblick

Damen:

Datum Spielerin 1 Spielerin 2 02.06.2021 Rebecca Peterson (SWE) Iga Swiatek (POL/8.) 02.06.2021 Daria Kassatkina (RUS) Belinda Bencic (SUI/10.) 02.06.2021 Aliaksandra Sasnovich (BLR) Aryna Sabalenka (BLR/3.) 02.06.2021 Ann Li (USA) Elina Svitolina (UKR/5.) 02.06.2021 Sofia Kenin (USA/4.) Hailey Baptiste (USA) 02.06.2021 Serena Williams (USA/7.) Mihaela Buzarnescu (RUM)

Herren:

Datum Spieler 1 Spieler 2 02.06.2021 Alexander Zverev (GER/6.) Roman Safiullin (RUS) 02.06.2021 Stefanos Tsitsipas (GRE/5.) Pedro Martinez (ESP) 02.06.2021 Tommy Paul (USA) Daniil Medvedev (RUS/2.) 02.06.2021 Marin Cilic (CRO) Roger Federer (SUI/8.)

French Open - Alexander Zverev vs. Roman Safiullin heute im TV und Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Roman Safiullin wird live und in voller Länge bei Eurosport gezeigt. Auf Eurosport 1 beginnt um 10.50 Uhr die Übertragung.

Für alle, die das Match im Livestream mitverfolgen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits könnt Ihr auf den kostenpflichtigen Eurosport Player zurückgreifen. Andererseits könnt Ihr auch mit Eurem DAZN-Abonnement das Match live verfolgen. Beim Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf beide Eurosport-Kanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) und seht daher alle Top-Matches der French Open live.

Der Kostenpunkt eines DAZN-Abos liegt bei wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro in der Jahres-Variante. Den ersten Monat könnt Ihr sogar völlig kostenlos testen.

Zudem wird das Spiel heute auch live vom österreichischen Sender ServusTV übertragen. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!)

French Open - Alexander Zverev vs. Roman Safiullin heute im Liveticker.

SPOX bietet zum Zweitrundenspiel von Alexander Zverev gegen Roman Safiullin einen ausführlichen Liveticker an. Seid hautnah dabei, wenn die deutsche Nummer eins um den Einzug in die 3. Runde kämpft.

Hier geht's zum Liveticker Alexander Zverev - Roman Safiullin.

French Open 2021: Der Terminplan im Überblick