Alexander Zverev vs. Laslo Dere: 3. Runde bei den French Open heute im Liveticker

Alexander Zverev ist bei den French Open in der 3. Runde angelangt. Dort wartet der Serbe Laslo Djere auf den Deutschen. Marschiert der Weltranglistensechste weiter oder kommt es heute zu einer Überraschung? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Alexander Zverev vs. Laslo Djere: 3. Runde bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Deutschen sind ohnehin sind erfolgreich bei diesen French Open. Neben Zverev stehen auch Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer in der 3. Runde. Vier Deutsche in der 3. Runde gab es seit 1993 nicht mehr.

Vor Beginn: Deutschlands Nummer eins Zverev mühte sich in der ersten Runde gegen Landsmann Oscar Otte (3:2 gewonnen). In der 2. Runde hatte der Weltranglistensechste hingegen weniger Schwierigkeiten. Gegen den Russen Roman Safiullin setzte sich Zverev mit 3:0 nach Sätzen durch. Gegner Laslo Djere besiegte in der 2. Runde seinen serbischen Kollegen Miomir Kecmanovic mit 3:2.

Vor Beginn: Die Partie wird nicht vor 13.15 Uhr starten. Auf dem Court Philippe-Chatrier sind vorher noch die Damen Victoria Azarenka und Madison Keys im Einsatz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie in der 3. Runde bei den French Open zwischen Alexander Zverev und Laslo Djere.

