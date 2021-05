Tennis: Simona Halep sagt Teilnahme an French Open ab

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep aus Rumänien hat ihre Teilnahme an den French Open in Paris verletzungsbedingt abgesagt.

Die 29-Jährige wird von einer Wadenverletzung ausgebremst, die sie im Duell mit Angelique Kerber in Rom erlitten hatte.

"Die Teilnahme an einem Grand Slam abzusagen, widerspricht allen meinen Instinkte und Bestrebungen als Sportlerin, aber es ist die richtige und einzig mögliche Entscheidung", schrieb Halep in den sozialen Netzwerken. Die Nummer drei der Welt hatte 2018 in Roland Garros den Titel gewonnen.

