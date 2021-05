Tennis: Alexander Zverev gewinnt Auftaktmatch bei den ATP-Masters in Madrid

Alexander Zverev ist mit einer eindrucksvollen Leistung in das Masters in Madrid gestartet. In seinem Auftaktmatch besiegte der beste deutsche Tennisprofi Kei Nishikori aus Japan mit 6:3, 6:2. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in München fünf Tage zuvor zeigte sich der an Nummer fünf gesetzte Hamburger stark verbessert und beendete das Match gegen die Nummer 43 der Weltrangliste nach 74 Minuten mit einer unerreichbaren Rückhand.

"Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung, mal schauen, wie es noch weitergeht in diesem Turnier", sagte Zverev nach seiner imposanten und dominierenden Vorstellung. "Ich habe mich heute wohl gefühlt, nicht nur beim Aufschlag, auch von der Grundlinie. Ich hoffe, dass ich meine Leistung beibehalten kann", ergänzte er kurz darauf bei Sky, betonte aber: "Es war erst die zweite Runde."

Zverev kassierte im ersten Satz ein Break zum 2:3, war ansonsten aber vor allem aufgrund teils brachialer und sehr gut platzierter Grundschläge klar überlegen. In nahezu jedem von Nishikoris Aufschlagspielen erspielte er sich einen oder mehrere Breakbälle. Auch mit seinem eigenen Service durfte der Weltranglistensechste diesmal zufrieden sein: Den ersten Satz etwa beendete er mit seinem dritten von insgesamt fünf Assen, ein Doppelfehler unterlief ihm nicht.

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, trifft nun im Achtelfinale auf John Millman (Australien) oder Dan Evans (Großbritannien), eine Runde später wäre ein Duell gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal (Spanien) möglich. In Madrid spielt Zverev außerdem Doppel mit Tim Pütz (Frankfurt/Main).

Vor drei Jahren hatte er das Turnier ohne Satz- und Aufschlagverlust gewonnen.