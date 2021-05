French Open: Tag 1 heute live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Mit den French Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in den Startlöchern. Heute findet der erste Turniertag statt. Übertragung im TV und Livestream, Matches, Ansetzungen, Zeitplan - hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zum ersten Wettkampftag.

French Open: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Nach den Australian Open im Februar steigen in den nächsten zwei Wochen die 120. French Open. Sowohl die Herren als auch die Damen nehmen am zweiten Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2021 teil. Am heutigen Sonntag, den 30. Mai, geht das Sandplatzturnier los, die 1. Runde steht an. Gespielt wird in der französischen Hauptstadt Paris. Genauer gesagt auf dem Tenniskomplex "Stade Roland Garros". Das Finalspiel ist für den 13. Juni geplant.

Die Matches der ersten Runde starten heute um 11 Uhr. Rafael Nadal, der als 13-facher und amtierender French-Open-Sieger als Favorit ins Turnier geht, muss gegen Alexei Popyrin ran. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev steht seinem Landsmann Oscar Otte in einem deutschen Duell gegenüber. Dominic Thiem trifft auf Pablo Andujar und Roger Federer hat Denis Istomin vor sich.

French Open: Die Herren-Top-Ten in der 1. Runde

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 So, 30. Mai 11 Uhr Rafael Nadal (#3) Alexei Popyrin So, 30. Mai 11 Uhr Jan-Lennard Struff Andrey Rublev (#7) So, 30. Mai 11 Uhr Denis Istomin Roger Federer (#8) So, 30. Mai 11 Uhr Diego Schwartzmann (#10) Yen-Hsun Lu So, 30. Mai 12.15 Uhr Pablo Andujar Dominic Thiem (#4) So, 30. Mai 15.30 Uhr Stefanos Tsitsipas (#5) Jeremy Chardy So, 30. Mai 15.30 Uhr Alexander Zverev (#6) Oscar Otte Mo, 31. Mai 11 Uhr Matteo Berrettini (#9) Taro Daniel Mo, 31. Mai 11 Uhr Novak Djokovic (#1) Tennys Sandgren Mo, 31. Mai 11 Uhr Alexander Bublik Daniil Medvedev (#2)

Bei den Damen sind heute zwei Top-Ten-Spielerinnen im Einsatz. Naomi Osaka muss gegen Patricia Tig antreten. Aryna Sabalenka trifft auf Ana Konjuh. Die Deutsche Angelique Kerber trifft zudem auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina.

French Open: Die Frauen-Top-Ten in der 1. Runde

Datum Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 So, 30. Mai 11 Uhr Patricia Tig Naomi Osaka (#2) So, 30. Mai 14.15 Uhr Ana Konjuh Aryna Sabalenka (#3) Mo, 31. Mai 11 Uhr Ashleigh Barty (#1) Bernarda Pera Mo, 31. Mai 11 Uhr Sofia Kenin (#4) Jelena Ostapenko Mo, 31. Mai 11 Uhr Oceane Babel Elina Svitolina (#5) Mo, 31. Mai 11 Uhr Bianca Andreescu (#6) Tamara Zidansek Mo, 31. Mai 11 Uhr Serena Williams (#7) Irina Begu Mo, 31. Mai 11 Uhr Kaja Juvan Iga Swiatek (#8) Mo, 31. Mai 11 Uhr Barbara Krejcikova Kristyna Pliskova (#9) Mo, 31. Mai 11 Uhr Nadia Podoroska Belinda Bencic (#10)

French Open: Tag 1 heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt den Turnierstart heute live im Free-TV. Sowohl bei Eurosport 1 als auch bei Eurosport 2 seht Ihr Tennis-Action. Bei Eurosport 1 starten die Spiele um 10.50 Uhr und laufen bis 15 Uhr, bei Eurosport 2 geht es um 11 Uhr los und endet um 19 Uhr.

Zudem könnt Ihr bei Eurosport die Partien auch im Livestream verfolgen. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Favoritencheck zu den French Open: Alle gegen Rafa und Iga? © getty 1/24 Im vergangenen Jahr gewannen Rafael Nadal und Iga Swiatek die French Open - und das jeweils ohne Satzverlust. Sind sie in dieser Saison am Bois de Boulogne angreifbar - und wenn ja: von wem? SPOX macht den Favoritencheck. © getty 2/24 KAROLINA PLISKOVA (10. der Weltrangliste, 2. Runde 2020): Die Tschechin, ehemalige Nummer eins der Welt, war in Paris 2017 im Halbfinale, danach ging nicht mehr viel. In Rom gab's gegen Swiatek ein übles 0:6, 0:6. Das Viertelfinale wäre ein Erfolg. © getty 3/24 IGA SWIATEK (9., Siegerin 2020): Kam im vergangenen Jahr mehr oder minder aus dem Nichts und fegte alle Gegnerinnen weg, darunter Titelverteidigerin Halep. Ihr Titel in Rom zeigt: Eine Eintagsfliege ist die 19-Jährige nicht. Sie ist die Favoritin. © getty 4/24 SERENA WILLIAMS (8., 2. Runde 2020): Zeigte sich bei den Australian Open fit und bereit für eine (letzte?) Attacke auf Grand-Slam-Titel 24 - auf Sand aber sicher nicht. Die French Open sind eher Spielpraxis für das große Ziel Wimbledon. © getty 5/24 BIANCA ANDREESCU (7., 2020 nicht dabei): Nach elend langer Verletzungspause ist die Kanadierin endlich wieder dabei. Nach zwei Jahren ohne Turnier auf Sand wären große Ansprüche an die 20-Jährige (US-Open Champ 2019) aber verfrüht. © getty 6/24 ELINA SVITOLINA (6., Viertelfinale 2020): Fast immer gut dabei, gegen die Heavy Hitter aber früher oder später chancenlos. Sie braucht ein gutes Draw, um ihr Ergebnis aus dem Vorjahr zu übertreffen. © getty 7/24 SOFIA KENIN (5., Finale 2020): Bei der Amerikanerin läuft es so überhaupt nicht. Noch kein gewonnenes Match auf Sand in diesem Jahr, trennte sich kürzlich von Vater Alex als Coach. Und die Auslosung ist aus der Hölle (Ostapenko!). © getty 8/24 ARYNA SABALENKA (4., dritte Runde 2020): Eine der Wenigen, die Swiatek stürzen könnte! Die Belarussin ruft ihr überragendes Potenzial endlich ab, gewann zuletzt das Finale von Madrid gegen Barty. Spielt der Kopf mit, kann es ganz weit gehen. © getty 9/24 NAOMI OSAKA (3., 2020 nicht dabei): Auf Hartplatz ist die Japanerin unwiderstehlich, auf Sand geht fast nichts - ihr bestes Ergebnis bei den French Open bislang: die 3. Runde. Muss sich mit dem Untergrund erst anfreunden, bevor sie beim Titel mitredet. © getty 10/24 ASHLEIGH BARTY (1., 2020 nicht dabei): Die Siegerin von 2019 hatte aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet. In den letzten Wochen auf Sand voll da, gab in Rom aber aufgrund einer Armblessur auf. Ihr Allroundspiel ist auf Sand einfach wunderbar anzusehen. © getty 11/24 Mit Simona Halep (2.) muss eine Mitfavoritin verletzt passen. Wer kann außerhalb der Top 10 mitreden? Bei den Damen traditionell fast jede in den Top 50, wenn es richtig gut läuft. Ganz sicher aber Garbine Muguruza, Siegerin von 2016. © getty 12/24 Weit oben auf dem Zettel haben sollte man zudem Cori Gauff. Das 17-jährige US-Girl ist drauf und dran, sich in die Weltspitze zu spielen: Turniersieg in Parma, in Rom schlug sie Sabalenka und hielt gegen Barty und Swiatek gut mit. © getty 13/24 HERREN - DIEGO SCHWARTZMAN (10., Halbfinale 2020): Der Argentinier rang im letzten Jahr Dominic Thiem nieder, bei den Vorbereitungsturnieren lief für ihn aber ganz wenig zusammen. In dieser Form Kandidat für eine frühe Abreise. © getty 14/24 MATTEO BERRETTINI (9., dritte Runde 2020): Der Italiener mit der Vorhandpeitsche kann auf Sand eigentlich ganz gut, die letzten Niederlagen setzte es gegen Zverev (knapp) und Tsitsipas. Ergo: Spätestens im Viertelfinale wird es für ihn schwer. © getty 15/24 ROGER FEDERER (8., 2020 nicht dabei): Könnte es sich um die Abschiedsvorstellung des Schweizers in Paris handeln? Im August wird er 40, die Vorbereitung lief nach langer Verletzungspause extrem holprig. Viele Matches auf der Anlage werden es wohl nicht. © getty 16/24 ANDREY RUBLEV (7., Viertelfinale 2020): "BWEH!", wie Rublev aufgrund seiner Stöhngeräusche von den Fans liebevoll genannt wird, hat in Monte Carlo Nadal geschlagen - aber zuletzt auch gegen Sinner, Isner und Sonego verloren. In Paris ist alles möglich. © getty 17/24 ALEXANDER ZVEREV (6., vierte Runde 2020): Die Vorbereitung lief mit dem Turniersieg in Madrid rund, von zwei Matches gegen Nadal gewann er immerhin eines. Die Auslosung meinte es gut, das Halbfinale ist drin - oder sogar mehr. © getty 18/24 STEFANOS TSITSIPAS (5., Halbfinale 2020): Verlor in Barcelona und Rom aber sowas von hauchdünn gegen Nadal und Djokovic. Die Frage ist: Glaubt er jetzt noch daran, dass er die ganz Großen packen kann? Das Spiel auf Sand hat er allemal. Final-Kandidat! © getty 19/24 DOMINIC THIEM (4., Viertelfinale 2020): Der zweimalige Finalist steckte zuletzt bis zum Hals im Formtief, sprach öffentlich über mentale Probleme. Es fehlt die Matchpraxis und der Glaube an die eigene Stärke. Im Viertelfinale könnte Zverev warten ... © getty 20/24 RAFAEL NADAL (3., Sieger 2020): Sollte im vergangenen Oktober bei kühlen Bedingungen eigentlich angreifbar s--- HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Nadal auf Sand - noch Fragen? Der Sieg im Finale von Rom gegen Djokovic zeigte: Die Form stimmt. Her mit der 14. © getty 21/24 DANIIL MEDVEDEV (2., erste Runde 2020): Dass sich absolute Spitzenspieler auf Sand so schwer tun, das gab es eigentlich seit Pete Sampras nicht mehr. Der Russe hasst die Asche und macht keinen Hehl daraus. Hat in Paris noch nie (!) ein Match gewonnen. © getty 22/24 NOVAK DJOKOVIC (1., Finalist 2020): Melbourne war die Pflicht, Roland Garros wäre die Kür für den Serben - mal wieder. Die Vorbereitung lief schleppend an, dann nahm er Nadal im Finale von Rom immerhin den zweiten Satz mit 6:1 ab. Das macht Hoffnung. © getty 23/24 Und wer kann außerhalb der Top 10 auf ein gutes Ergebnis hoffen? In der Hälfte ohne Nadal und Djokovic ist viel möglich - zum Beispiel für das spanische Duo Pablo Carreno Busta und Roberto Bautista Agut. © getty 24/24 Vielleicht gelingt auch der Generation unter der "Next Gen" der Durchbruch. Jannik Sinner (Foto) kam letztes Jahr ins Viertelfinale, jetzt droht aber schon im AF Rafa. Der Norweger Casper Ruud (16.) gewann in Genf, er könnte im AF auf Thiem treffen.

Außerdem überträgt auch DAZN heute Spiele der ersten Runde live und in voller Länge. Dies ermöglicht die Kooperation, die der Streamingdienst mit Eurosport eingegangen ist. So sind die beiden Eurosportkanäle rund um die Uhr bei DAZN auf der Plattform abrufbar. Die Übertragung bei DAZN beginnt um 10.50 Uhr.

DAZN ist vor allem für sein vielfältiges Fußball-Angebot bekannt. Spiele aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League, Europa League, Nations League und viele mehr bietet "das Netflix des Sports" im Livestream an.

Doch das ist nur ein Bruchteil des kompletten Angebots. Haufenweise andere Sportarten bilden das Livestream-Repertoire. Konkret sind neben Fußball unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Darts, Handball, Wintersport, Radsport, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby und Boxen gemeint.

11,99 Euro kostet das Abonnement pro Monat, 119,99 Euro pro Jahr. Vorher besteht die Möglichkeit, 30 Tage lang DAZN gratis zu testen.

Auch ServusTV besitzt Übertragungsrechte für die French Open. Der private Sender zeigt ausgewählte Spiele, darunter alle Spiele von Alexander Zverev, und die Finalspiele.

French Open: Tag 1 heute im Liveticker

