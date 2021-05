French Open - Tag 2: Der Maestro ist im Einsatz! Wie schlägt sich Federer?

Am zweiten Tag der French Open in Paris sind alle Augen auf Roger Federer gerichtet. Der Schweizer trifft am Nachmittag au den Qualifikanten Denis Istomin (ca. 16 Uhr im LIVETICKER). Aus deutscher Sicht im Einsatz: Laura Siegemund, Maximilian Marterer, Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer. Außerdem sollte das Duell zwischen Daniil Medvedev und Alexander Bublik einen sehr großen Unterhaltungswert haben.

French Open - Die wichtigsten Matches an Tag 2 im Überblick: