French Open: Pablo Andujar vs. Dominic Thiem heute im Liveticker

Dominic Thiem bestreitet bei den French Open heute sein Erstrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar. Hier könnt Ihr das Auftaktspiel der österreichischen Nummer eins im Liveticker verfolgen.

Dominic Thiem startet gegen den Spanier Pablo Andujar in die French Open. Kommt der Österreicher aus seinem Formtief? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

French Open: Dominic Thiem vs. Pablo Andujar heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dominic Thiem blickt auf eine für seine Verhältnisse schwache Sandplatzsaison zurück. Das beste Resultat der österreichischen Nummer eins war das Halbfinale beim Masters-Turnier in Madrid. Paris liegt Thiem aber, von 2016 bis 2019 stand er beim einzigen Grand-Slam-Turnier auf Sand jeweils im Halbfinale. Sein heutiger Gegner steht in der Weltrangliste zwar nur an Position 68, sorgte zuletzt aber mit einem Sieg beim Vorbereitungsturnier in Genf gegen Roger Federer für Furore.

Vor Beginn: Dominic Thiem und Pablo Andujar bestreiten das zweite Spiel auf dem Court Philippe Chatrier. Davor spielt noch Naomi Osaka (Japan) gegen Patricia Maria Tig (Rumänien). Vor 12 Uhr wird das Spiel von Dominic Thiem wohl auf keinen Fall beginnen, eher später.

Vor Beginn: Hallo und herzlichen willkommen zum Liveticker der Erstrundenpartie bei den diesjährigen French Open von Dominic Thiem gegen Pablo Andujar aus Spanien.

French Open: Dominic Thiem vs. Pablo Andujar heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspiel von Dominic Thiem könnt Ihr heute live im Free-TV bei Eurosport verfolgen. Der Sportsender beginnt heute mit seinen Übertragungen um 10.50 Uhr bei Eurosport 1 und um 11 Uhr bei Eurosport 2. Zusätzlich gibt es die French Open bei Eurosport auch im Livestream - im Eurosport-Player - zu sehen. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Ebenso für eine Livestream-Übertragung zuständig ist DAZN. Dank einer Kooperation, die DAZN mit Eurosport hat, sind Eurosport 1 und Eurosport 2 24 Stunden täglich beim Streamingdienst abrufbar.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr Euch ein DAZN-Abonnement holen. Neukunden schenkt DAZN die ersten 30 Tage gratis.

Wichtig: Ab August wird sich beim "Netflix des Sports" so einiges ändern.

French Open 2021: Terminplan, Runden