Im Halbfinale des ATP-Masters in Madrid stehen sich heute Dominic Thiem und Alexander Zverev gegenüber. SPOX bietet Euch dazu hier einen Liveticker an.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev: Halbfinale beim ATP-Masters in Madrid heute im Liveticker - Vor Beginn

Der Sieger dieses Duells würde im Finale auf den Gewinner des Aufeinandertreffens zwischen Casper Ruud und Matteo Berrettini treffen. Das Endspiel findet dann am Sonntag statt.

Am Freitag feierte der Hamburger Zverev im Viertelfinale einen der "besten Siege meiner Karriere". Kein Wunder, immerhin bezwang er Superstar Rafael Nadal in Madrid - und das bereits nach zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Thiem wiederum bezwang den Amerikaner John Isner mit 3:6, 6:3, 6:4. 2018 waren sich Zverev und Thiem in Madrid im Endspiel gegenübergestanden. Der Deutsche triumphierte.

Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker zum heutigen Halbfinale beim ATP-Masters in Madrid zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev! Das Match um den Einzug in das Endspiel beginnt um 16 Uhr.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev: Halbfinale beim ATP-Masters in Madrid heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an dem Tennis-Turnier gesichert, sodass Ihr das Halbfinale heute ebenfalls dort verfolgen könnt. Im Free-TV läuft es nirgendwo live. Sky geht um 16 Uhr auf Sendung. Durch die Runde der letzten Vier begleiten Euch Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Götz und Marcel Meinert.

Mit Sky Go und Sky Ticket seid Ihr heute auch via Livestream mit von der Partie.

ATP-Masters in Madrid: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

2020 wurde das Turnier wegen COVID-19 abgesagt.