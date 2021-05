Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP-Masters in Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt heute beim Masters-Turnier in Madrid um den Titel. SPOX zeigt, wo Ihr das Endspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alexander Zverev spielt bei den Mutua Madrid Open in bestechender Form. Nach dem überraschend klaren Zwei-Satz-Sieg im Viertelfinale gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal ließ die deutsche Nummer eins im Halbfinale auch dem Österreicher Dominic Thiem keine Chance. Im Finale trifft er am heutigen Sonntag, 9. Mai, auf Matteo Berrettini. Der Italiener gewann sein Halbfinale gegen Casper Ruud (Norwegen) ebenfalls in zwei Sätzen. Das Finale beginnt um 18.30 Uhr.

In Madrid wird auf Sand gespielt. Bei dem Turnier sind trotz der weiter anhaltenden Corona-Pandemie begrenzt Zuschauer erlaubt - auch beim heutigen Finale.

Zverev gewann in seiner Karriere bereits drei Masters-Turniere. 2017 in Rom und Montreal und 2018 in Madrid. Damals gewann er das Finale in zwei Sätzen gegen Dominic Thiem. Insgesamt stehen für ihn bisher 14 Turniersiege auf der ATP-Tour zu Buche.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP Masters in Madrid heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Finales mit Alexander Zverev im Free-TV wird es heute nicht geben. Das Spiel läuft ausschließlich auf Sky.

Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Masters-Turnieren, zudem werden auch alle sogenannten ATP-500-Turniere live übertragen. Um das Madrid-Finale mit Alexander Zverev heute live zu sehen, müsst Ihr ab 18.30 Uhr den Kanal Sky Sport 2 (HD) einschalten. Das funktioniert aber nur, wenn Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Sender habt.

Ihr könnt die Partie auch im Livestream verfolgen. Sky-Kunden können dies via SkyGo tun. Alternativ könnt Ihr auch ein SkyTicket zu erwerben und die Übertragung so zu verfolgen.

© getty Im Halbfinale besiegte Alexander Zverev (r.) seinen Kumpel Dominic Thiem.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP Masters in Madrid heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Turnier: Mutua Madrid Open

Mutua Madrid Open Runde: Finale

Finale Ort: Madrid

Madrid Spieloberfläche: Sand

Sand Datum: 9. Mai 2021

9. Mai 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP Masters in Madrid heute im Liveticker

Ihr könnt das Finale in Madrid mit Alexander Zverev nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch parat: Den Liveticker von SPOX. In diesem zeigen wir Euch den aktuellen Spielstand und halten Euch über alles rund um das Finale auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

