Alexander Zverev steht im Finale beim ATP Masters in Madrid dem Italiener Matteo Berrettini gegenüber. Hier könnt Ihr das Endspiel im Liveticker mitverfolgen.

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev ist in bestechender Form. Beim Masters in Madrid muss der 24-Jährige für den Turniersieg nur noch eine Hürde überwinden. Gegner im Finale ist der Italiener Matteo Berrettini. Holt sich Zverev nach Acapulco seinen zweiten Titel im Jahr 2021?

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP-Masters in Madrid heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf dem Weg bis ins Finale eliminierte Alexander Zverev mit Rafael Nadal (6:4, 6:4 im Viertelfinale) und Dominic Thiem (6:3, 6:4 im Halbfinale) gleich zwei absolute Topspieler. Sein italienischer Kontrahent sicherte sich sein Finalticket mit einem Sieg (6:4, 6:4) über den Norweger Casper Ruud.

Vor Beginn: Das Endspiel steigt um 18.30 Uhr auf dem Center Court Caja Magica. Gespielt wird auf Sand.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale beim ATP Masters in Madrid zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Finale beim ATP-Masters in Madrid heute im TV und Livestream

Ihr wollt Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini heute live und in voller Länge sehen? Dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit - Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Match ab 18.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 2.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream bietet Sky das Finale in der spanischen Hauptstadt heute an. Um diesen zu nutzen, benötigt Ihr als Abonnenten Sky Go oder als Nicht-Abonnenten SkyTicket. Für beide Optionen fallen Kosten an.

ATP-Weltrangliste im Überblick