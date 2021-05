Alexander Zverev vs. Hugo Dellien: 2. Runde beim ATP-Masters in Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute beim Mastersturnier in Rom auf Hugo Dellien. SPOX zeigt Euch, wie Uhr das Zweitrundenspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alexander Zverev vs. Hugo Dellien, 2. Runde beim ATP Masters in Rom: Termin, Ort, Infos

Nur drei Tage nach seinem Turniersieg beim Masters -Turnier in Madrid steht für Alexander Zverev am heutigen Mittwoch, 12. Mai, bereits schon die nächste Bewährungsprobe an. Der Weltranglisten-6. spielt in Rom gegen Hugo Dellien aus Bolivien. Das Spiel ist angesetzt für 12.30 Uhr.

Auch das Turnier in der italienischen Hauptstadt gehört zur Kategorie der Masters-Turniere - der zweithöchsten nach den vier Grand-Slam-Turnieren. Gespielt wird auf Sand auf der herrlich gelegenen Anlage im "Foro Italico".

Zverevs Gegner Hugo Dellien liegt in der Weltrangliste lediglich auf Platz 128, ist aber ein ausgewiesener Sandplatzspezialist. In Rom gewann er im bisherigen Turnierverlauf drei Spiele, zwei in der Qualifikation sowie in der 1. Runde gegen den Franzosen Adrian Mannarino.

© getty Hugo Dellien liegt in der Weltrangliste an Position 128.

Alexander Zverev vs. Hugo Dellien: 2. Runde beim ATP Masters in Rom heute live im TV und Livestream

Live und exklusiv wird das Masters-Turnier in Rom von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender beginnt auf Sky Sport 1 (HD) mit der Übertragung des vierten Turniertages um 10 Uhr und wird sicherlich rechtzeitig zum Spiel von Alexander Zverev schalten. Aus Rom berichten noch bis Sonntag die Kommentatoren Marcel Meinert, Philipp Langosz, Paul Häuser und Stefan Hempel.

Ihr könnt das Spiel auch im Livestream verfolgen. Sky-Kunden können dies via SkyGo tun. Alternativ könnt Ihr auch ein SkyTicket erwerben und die Übertragung so verfolgen.

Das alles funktioniert aber nur mit abgeschlossenem Sky-Abo. Eine Übersicht über die aktuellen Angebote findet Ihr auf der Sky-Homepage.

Alexander Zverev vs. Hugo Dellien: 2. Runde beim ATP Masters in Rom heute im Liveticker

SPOX ist bei der Zweitrundenbegegnung von Alexander Zverev mit einem ausführlichen und kostenlosen Liveticker ganz nah dran am Geschehen in Rom. Schaut rein, und verfolgt wie sich die deutsche Nummer 1 schlagen wird.

