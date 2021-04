Wie Agassi, Nadal und Djokovic: Teenager Jannik Sinner im Finale von Miami

Der Italiener Jannik Sinner (19) hat als vierter Teenager in der Geschichte des ATP-Masters von Miami das Endspiel erreicht. Das Supertalent aus Südtirol setzte sich im Halbfinale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 5:7, 6:4, 6:4 durch.

Nur Andre Agassi (18) im Jahr 1990, Rafael Nadal (18) 2005 und Novak Djokovic (19) 2007 waren in Florida ähnlich jung und erfolgreich.

Sinner holte im entscheidenden Satz ein Break auf und verwandelte nach 2:28 Stunden seinen ersten Matchball. Im Finale trifft er auf den Russen Andrej Rublew oder den Polen Hubert Hurkacz. Bei den Frauen spielen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (Kanada) am Samstag um den Titel.

Für Sinner geht es am Sonntag um seinen dritten Turniersieg. Im vergangenen Jahr in Sofia und zu Saisonbeginn in Melbourne hatte er bereits triumphiert. Sinner nutzt seine Chancen in Abwesenheit der Top-Stars Nadal, Djokovic, Roger Federer und Dominic Thiem konsequent. Im Achtelfinale warf er den Finnen Emil Ruusuvuori aus dem Turnier, der zuvor überraschend gegen Alexander Zverev gewonnen hatte.