ATP in Barcelona: Monte-Carlo-Sieger Tsitsipas im Finale gegen Nadal

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat seinen Lauf auf der Tour fortgesetzt und spielt am Sonntag gegen Superstar Rafael Nadal um den nächsten Titel. Nur eine Woche nach seinem Triumph beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo erreichte der 22-Jährige durch ein 6:3, 6:3 gegen den Italiener Jannik Sinner (19) auch in Barcelona das Finale.

Dort bekommt er es nun mit Grand-Slam-Rekordsieger Nadal (34) zu tun, mit bislang elf Triumphen auch Rekord-Champion in Barcelona. Der Spanier schlug im zweiten Halbfinale seinen Landsmann Pablo Carreno Busta mit 6:3, 6:2.

Schon 2018 standen sich Nadal und Tsitsipas in der Hauptstadt Kataloniens im Endspiel gegenüber, damals gewann der Routinier in zwei Sätzen. Für Tsitsipas, der in Barcelona in diesem Jahr noch keinen Satz verloren hat, geht es um den siebten Turniersieg seiner Karriere - für Nadal wäre es Nummer 87.