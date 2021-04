French Open: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Im Mai starten in Paris die French Open. Der Zeitraum für den Grand Slam wurde allerdings verschoben. SPOX teilt Euch die Termine mit und sagt, wo das Turnier im TV und Livestream gezeigt wird.

Tennis, Fußball, US-Sport und mehr live auf DAZN - jetzt kostenlosen Probemonat sichern

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

French Open: Start, Termin

Die 120. French Open sollen am 30. Mai beginnen. Ursprünglich war der 23. Mai als Starttermin angesetzt, wegen eines in Frankreich landesweit verhängten Lockdowns angesichts der Coronavirus-Pandemie wurde der zweite Grand Slam im Jahr 2021 inzwischen allerdings ein wenig nach hinten verschoben.

Zwar gilt der Lockdown nur bis Anfang Mai, mit der Verlegung des Turniers möchte man aber noch ein wenig Zeit gewinnen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die French Open vor Ort im Pariser Stade Roland Garros einerseits mit Zuschauern auf den Tribünen und zweitens mit so viel Zuschauern wie möglich vonstattengehen können. Das teilte der französische Tennisverband FFT mit.

French Open: Finale, Termin

Das Finale soll nach der terminlichen Anpassung nun am 13. Juni steigen. Zuvor war es für den 6. Juni geplant. Vergangenes Jahr wurde der Höhepunkt der Sandplatz-Saison wegen COVID-19 übrigens um satte vier Monate verschoben worden. Sie fanden erst im September statt, rund 1000 Schaulustige wohnten den Partien pro Tag bei.

French Open 2021

Zeitraum: 30. Mai - 13. Juni

30. Mai - 13. Juni Ort: Stade Roland Garros, Paris

French Open: Terminplan, Runden

Datum Uhrzeit Runde Sonntag, 30. Mai 11:00 1. Runde Montag, 31. Mai 11:00 1. Runde Montag, 31. Mai 21:00 1. Runde Dienstag, 1. Juni 11:00 1. Runde Dienstag, 1. Juni 21:00 1. Runde Mittwoch, 2. Juni 11:00 2. Runde Mittwoch, 2. Juni 21:00 2. Runde Donnerstag, 3. Juni 11:00 2. Runde Donnerstag, 3. Juni 21:00 2. Runde Freitag, 4. Juni 11:00 3. Runde Freitag, 4. Juni 21:00 3. Runde Samstag, 5. Juni 11:00 3. Runde Samstag, 5. Juni 21:00 3. Runde Sonntag, 6. Juni 11:00 4. Runde Sonntag, 6. Juni 21:00 4. Runde Montag, 7. Juni 11:00 4. Runde Montag, 7. Juni 21:00 4. Runde Dienstag, 8. Juni 12:00 Viertelfinale Dienstag, 8. Juni 17:00 Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 12:00 Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 21:00 Viertelfinale Donnerstag, 10. Juni 14:00 Halbfinale Freitag, 11. Juni 15:00 Halbfinale Samstag, 12. Juni 15:00 Finale Damen, Finale Herren-Doppel Sonntag, 13. Juni 15:00 Finale Herren

French Open 2021 im TV und Livestream

Die French Open 2021 werdet Ihr im Free-TV sehen können. Eurosport besitzt die Übertragungsrechte für das Tennis-Turnier, zeigt es auch daher live auf Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 360 und via Livestream im Eurosport Player. In Österreich nimmt sich ServusTV der Übertragung an und zeigt ausgewählte Top-Spiele sowie die Finalpartien.

Mit DAZN bekommt Ihr eine zusätzliche Livestream-Möglichkeit geboten. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport und strahlt das Live-Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 daher bei wichtigen Sportevents auf seiner Plattform aus.

DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro, der erste Monat ist für Neukunden gratis. 30 Tage lang kann das Angebot von DAZN hierbei getestet werden. Anschließend entscheidet Ihr, ob Ihr in ein kostenpflichtiges Abo übergehen möchtet oder davon kein Gebrauch machen wollt.

Neben monatlichen Zahlungen gibt es ein weiteres Modell: ein Jahresabo mit einer einmaligen Zahlung in Höhe von 119,99 Euro. Rechnet man die monatlichen Beträge auf ein Jahr hoch, spart Ihr bei dem Jahresabo im Vergleich knapp 24 Euro.

Bei dem Streaminganbieter kommt Ihr abgesehen von Tennis und den French Open in den Genuss zahlreicher anderer Sportarten: Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 uvm.), US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, Handball und noch mehr sind im Live-Programm enthalten.