In München findet traditionell ein Sandplatzturnier in Vorbereitung auf die French Open statt. Heute greift Alexander Zverev in das Tennisturnier ein. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Nach dem frühen Ausscheiden in Monte Carlo möchte Alexander Zverev in München um den Titel mitspielen. In seiner Wahlheimat war nämlich bereits im Achtelfinale Schluss. Am dritten Tag der BMW Open greift er nun ins Turnier ein und peilt nach 2017 und 2018 seinen dritten Titel in der bayerischen Landeshauptstadt an.

Hier gibt es alle Infos darüber, wie Ihr die Partie Zverev gegen Ricardas Berankis heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

BMW Open: Alexander Zverev vs. Ricardas Berankis heute live im Free-TV und Livestream

Die BMW Open werden vom Bayerischen Rundfunk übertragen. Der BR zeigt jedoch erst das Halbfinale sowie das Finale am Wochenende im Free-TV. Dennoch könnt Ihr schon unter der Woche live bei den Matches dabei sein.

BMW Open: Alexander Zverev vs. Ricardas Berankis heute live im kostenlosen Livestream bei BR

Der Bayerische Rundfunk bietet zu den Partien der deutschen Tennisspieler einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist über die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders kostenlos abrufbar.

Hier geht es zum Livestream.

BMW Open: Alexander Zverev vs. Ricardas Berankis heute live im kostenlosen Livestream bei ran.de

Neben der Übertragung beim BR gibt es eine weitere Möglichkeit, das Tennisturnier in München live zu verfolgen. ran.de bietet ebenfalls einen kostenlosen Livestream an.

Sowohl auf der Webseite als auch in der App könnt Ihr alle Spiele der BMW Open heute im kostenlosen Livestream verfolgen.

Hier geht es zum Livestream des heutigen Tages.

BMW Open: Tag 3 im Überblick

Insgesamt stehen heute vier Matches an. Zverev vs. Berankis ist dabei als drittes Spiel auf dem Center Court angesetzt. Die Anfangszeit hängt dementsprechend von den beiden Matches zuvor ab.

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Achtelfinale 11 Uhr John Millmann Guido Pella Achtelfinale im Anschluss Pablo Cuevas Casper Ruud Achtelfinale im Anschluss Alexander Zverev Ricardas Berankis Achtelfinale im Anschluss Ilya Ivashka Mackenzie McDonald

BMW Open München: Teilnehmer, Modus

Das Turnier auf der Anlage des MTTC Iphitos läuft bereits seit Montag. Dennoch hat Alexander Zverev noch kein Match absolviert. Grund für den verspäteten Einstieg der deutschen Nummer eins ist ein Freilos in der 1. Runde.

Insgesamt waren in München nur 28 Spieler am Start. Vier Spieler standen damit automatisch schon im Achtelfinale. Neben Zverev stehen mit Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff drei weitere deutsche Spieler in der Runde der besten 16.

BMW Open München: Die Sieger der vergangenen Jahre

Zverev hat das Turnier bereits zweimal gewonnen. Der letzte Sieger war Außenseiter Cristian Garin. Im vergangenen Jahr fiel die Austragung der BMW Open der Corona-Pandemie zum Opfer.