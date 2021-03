Tennis: Deutsches Halbfinale zwischen Zverev und Koepfer in Acapulco

Deutsches Halbfinale in Acapulco: Der Hamburger Alexander Zverev und Dominik Koepfer aus Furtwangen stehen sich am Samstag im mexikanischen Badeort in der Vorschlussrunde gegenüber. Der Schwarzwälder setzte sich in der Runde der letzten acht gegen den Briten Cameron Norrie mit 7:5 und 6:4 durch, Zverev erreichte gegen Casper Ruud aus Norwegen kampflos das Halbfinale.

Kurz vor Beginn seiner Partie bei dem mit 1.204.960 Dollar dotierten ATP-Turnier gegen Zverev meldete sich der Skandinavier wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk ab. Zverev, Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste, stand bereits 2019 in Acapulco im Endspiel, verlor seinerzeit jedoch gegen den Australier Nick Kyrgios.

Koepfer qualifizierte sich erstmals in seiner Karriere für das Halbfinale eines ATP-Turniers, auch ein Match gegen Zverev ist eine Premiere für ihn. Der Linkshänder, Nummer 71 der Weltrangliste, hat im Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgegeben.