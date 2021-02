Australian Open: Mitfavorit Medwedew mit Überstunden ins Achtelfinale - Siegemund im Doppel weiter

ATP-Champion Daniil Medwedew hat für seinen Achtelfinaleinzug bei den Australian Open Überstunden einlegen müssen. Trotz 2:0-Satzführung musste der Weltranglistenvierte aus Russland im Drittrundenmatch gegen den Serben Filip Krajinovic über die volle Distanz gehen. Derweil ist Laura Siegemund ist mit ihrer russischen Doppelpartnerin Wera Swonarewa weiter im Rennen.

Medwedew siegte nach 3:06 Stunden mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 und trifft nun auf den ungesetzten US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Der 25 Jahre alte Medwedew baute damit auch seine beeindruckende Siegesserie aus. Seine vergangenen 17 Matches seit Anfang November hat er allesamt gewonnen, darunter fielen die Titel bei den ATP Finals in London, beim Masters in Paris und zuletzt beim ATP Cup in Melbourne mit der russischen Mannschaft.

Mit wesentlich weniger Mühe zog der Grieche Stefanos Tsitsipas ins Achtelfinale ein. Der Weltranglistensechste wurde seiner Favoritenrolle gegen den Schweden Mikael Ymer gerecht und siegte in nur 1:34 Stunden souverän mit 6:4, 6:1, 6:1. Im Kampf ums Viertelfinale erwartet Tsitsipas eine härtere Aufgabe, er trifft entweder auf den an Nummer neun gesetzten Italiener Matteo Berrettini oder den Russen Karen Chatschanow (Nr. 19).

Auch Medwedews formstarker Landsmann Andrej Rublew (Nr. 7) erreichte die Runde der letzten 16 souverän. Der 23-Jährige, der beim ATP Cup ebenfalls ungeschlagen geblieben war, bezwang Feliciano Lopez 7:5, 6:2, 6:3 und beendete ein besonderes Turnier für den spanischen Oldie. Der 39-Jährige hatte in Melbourne sein 75. Grand-Slam-Turnier in Folge gespielt - einsamer Rekord in der Tennisgeschichte.

Australian Open: Siegemund im Doppel-Achtelfinale

Das Duo Siegemund/Swonarewa, das im vergangenen September überraschend die US Open in New York gewonnen hatte, zog am Samstag in Melbourne durch ein 6:4, 6:2 gegen die Ukrainerinnen Kateryna Bondarenko und Nadija Kitschenok ins Achtelfinale ein. Dort wartet das an Position zwei gesetzte Doppel Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Belgien/Belarus).

Bei den Frauen ist Mitfavoritin Jelina Switolina ist bei den Australian Open souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die an Position fünf gesetzte Ukrainerin hatte beim 6:4, 6:0 gegen Julia Putinzewa (Kasachstan) wenig Mühe, nächste Gegnerin ist die ungesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin Karolina Pliskova muss hingegen ihren Traum vom ersten Grand-Slam-Titel wieder einmal früh im Turnier begraben. Die ehemalige US-Open-Finalistin verlor das Drittrundenmatch gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova 5:7, 5:7, im zweiten Satz gab Pliskova eine 5:0-Führung aus der Hand. Seit den US Open 2019 hat es die frühere Nummer eins der Welt bei einem Grand-Slam-Turnier nicht mehr über die dritte Runde hinaus geschafft.

