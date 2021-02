Australian Open heute live: Halbfinale im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Australian Open stehen in der heutigen Nacht die ersten Halbfinals an. Bei uns erfahrt Ihr, wie Ihr die Matches live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Australian Open: Diese Spiele finden heute statt

Am heutigen Donnerstag, 18. Februar 2021, finden die beiden Halbfinals der Damen und das erste der Herren bei den Australian Open statt. Es werden also drei Spiele ausgetragen.

Die Damen machen in der Nacht den Anfang: Naomi Osaka trifft im ersten Halbfinale auf Serena Williams, Karolina Muchova spielt anschließend gegen Jennifer Brady. Etwas später sind die Herren an der Reihe: Novak Djokovic trifft in seiner Partie auf Aslan Karatsev, die große Überraschung des Turniers. Stefanos Tsitsipas trifft nach seinem Krimi-Sieg über Rafael Nadal morgen dann auf Daniil Medvedev.

Datum Uhrzeit SpielerIn 1 SpielerIn 2 18.2.2021 4.00 Uhr Naomi Osaka Serena Williams 18.2.2021 5.30 Uhr Karolina Muchova Jennifer Brady 18.2.2021 9.30 Uhr Novak Djokovic Aslan Karatsev 19.2.2021 9.30 Uhr Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas

Australian Open: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Australian Open werden live auf Eurosport übertragen. Der Sportsender zeigt alle Halbfinal-Partien live, auch ein Livestream wird angeboten. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Als Kommentatoren fungieren bei Eurosport Matthias Stach und Boris Becker.

Ihr habt kein Eurosport-Abo? Kein Problem, wir haben eine Alternative für Euch. Auch DAZN zeigt die Australian Open live und wird alle Halbfinalpartien zeigen - dank einer Kooperation mit Eurosport. Auf dem Eurosport-Channel von DAZN könnt Ihr die Sender Eurosport1 und Eurosport2 live mitverfolgen.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Falls Ihr noch kein Abonnent seid, könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

Neben den Australian Open zeigt DAZN zahlreiche weitere Top-Events, zum Beispiel die Champions League und die Primera Division im Fußball sowie die NFL, die NBA, Kampfsport, Wintersport, Golf und Darts.

Australian Open: Halbfinale heute im Liveticker

Natürlich bieten wir bei SPOX auch Liveticker zu allen wichtigen Partien an, darunter fallen selbstverständlich alle Halbfinal-Spiele. Hier geht's zu den einzelnen Livetickern:

Australian Open: Der restliche Zeitplan im Überblick