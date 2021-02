Australian Open: Finale Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Großer Showdown bei den Australian Open! Im Herren-Finale kämpfen Novak Djokovic und Daniil Medvedev um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN das Damen-Finale bei den Australian Open zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev live und in voller Länge verfolgen!

Australian Open Finale: Alle Infos zum Duell zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev

Das Herren-Endspiel der Australian Open zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic und Daniil Medvedev aus Russland beginnt am heutigen Sonntag, 21. Februar, um 9.30 Uhr in der Rod Laver Arena.

Djokovic greift nach seinem 18. Grand-Slam-Titel. Für ihn spricht, dass er in Finals der Australian Open noch ungeschlagen ist. In acht Endspielen ging er acht Mal als Sieger hervor. Von Bauchmuskelproblemen geplagt kämpfte sich der Weltranglistenerste aus Serbien durch das Turnier. Beim Viertelfinalsieg gegen Alexander Zverev und beim Dreisatzerfolg gegen Überraschungsmann Aslan Karazev zeigte er zuletzt aber starke Leistungen.

Medvedev steht in seinem zweiten Grand-Slam-Finale. Der Russe verlor 2019 das Finale der US Open gegen Rafael Nadal. Sein Halbfinalsieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, der zuvor Nadal überraschend ausgeschaltet hatte, war bereits sein 20. Sieg in Folge.

© getty Novak Djokovic gewann bereits acht Mal die Austalian Open

Australian Open Finale heute live: Novak Djokovic - Daniil Medvedev live im TV und Livestream

Das Finale wird heute live bei Eurosport zu sehen sein. Der Sportanbieter, der das ganze Turnier überträgt, meldet sich bei Eurosport 1 um 9.30 Uhr mit der Übertragung. Ebenso zeigt DAZN das Finale im Eurosport-Player. Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 beim Streamingdienst für alle DAZN-Nutzer abrufbar.

DAZN ist für Sportfans der perfekte Anbieter. Kein anderer bietet in Deutschland so eine Vielzahl an Sportarten, wie es das "Netflix des Sports" tut. Im Fußballbereich etwa können unter anderem Livestreams zur Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division, Champions League, Europa League und Nations League abgerufen werden.

Neben Spitzenfußball hat DAZN auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Ski alpin, Skispringen, Rennrodeln, Biathlon, WWE, UFC, Bellator, Boxen und Rugby im Angebot.

Das DAZN-Abonnement ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro versehen. Die Jahresversion kostet 119,99 Euro.

Um sich vom Angebot vorher noch einmal zu überzeugen, können Neu-Kunden sogar einen kostenfreien Probemonat testen.

Australian Open Finale heute live: Novak Djokovic - Daniil Medvedev im Liveticker

Selbstverständlich geht es für das Herren-Finale der Australian Open bei SPOX einen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker

Australian Open Finale heute live - Novak Djokovic - Daniil Medvedev: Die Wege ins Finale

Djokovics Weg ins Finale:

Runde Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Runde der letzten 128 Novak Djokovic 6:3, 6:1, 6:2 Jeremy Chardy Runde der letzten 64 Novak Djokovic 6:3, 6:7, 7:6, 6:3 Frances Tiafoe Sechzehntelfinale Novak Djokovic 7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 Taylor Fritz Achtelfinale Novak Djokovic 7:6, 4:6, 6:1, 6:4 Milos Raonic Viertelfinale Novak Djokovic 6:7, 6:2, 6:4, 7:6 Alexander Zverev Halbfinale Novak Djokovic 6:3, 6:4, 6:2 Aslan Karazev

Medvedevs Weg ins Finale: