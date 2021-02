Zum Abschluss der ATP-Cup-Gruppenphase dürfen sich die Tennisfans heute auf einige Topspiele freuen. Unter anderem trifft Novak Djokovic auf den Deutschen Alexander Zverev. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die heutigen Matches im TV und Livestream sehen könnt.

ATP Cup: Die Matches des Tages im Überblick

In der Nacht vom heutigen Mittwoch (3. Februar) auf Donnerstag (4. Februar) geht der 3. Spieltag des ATP Cups über die Bühne. Auch am heutigen letzten Gruppenspieltag sind die Tennis-Asse im Melbourne Park in Melbourne (Australien) aktiv.

Die Deutschen haben in den Einzelspielen den amtierenden Sieger Serbien als Gegner. Den Auftakt machen um Mitternacht Dusan Lajovic und Jan-Lennard Struff. Beim Topspiel des Spieltags stehen sich dann um 1.30 Uhr Novak Djokovic und Alexander Zverev gegenüber.

Die Einzelmatches:

Datum Uhrzeit Spieler 1 (Nation) Spieler 2 (Nation) 04.02. 00:00 Uhr Dusan Lajovic (Serbien) Jan-Lennard Struff (Deutschland) 04.02. 00:00 Uhr Dennis Novak (Österreich) Benoit Paire (Frankreich) 04.02. 01:30 Uhr Novak Djokovic (Serbien) Alexander Zverev (Deutschland) 04.02. 01:30 Uhr Dominic Thiem (Österreich) Gael Monfils (Frankreich) 04.02. 07:30 Uhr Roberto Bautista-Agut (Spanien) Michail Pervolarakis (Griechenland) 04.02. 07:30 Uhr Guido Pella (Argentinien) Yoshihito Nishioka (Japan) 04.02. 09:00 Uhr Rafael Nadal (Spanien) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 04.02. 09:00 Uhr Diego Schwartzmann (Argentinien) Kei Nishikori (Japan)

© getty

Die Doppelmatches:

Auch im Doppel treffen die deutschen Tennisprofis auf die der Serben. Außerdem spielt Österreich gegen Frankreich, Spanien gegen Griechenland und Argentinien gegen Japan.

Gruppe Nation 1 Nation 2 A Deutschland Serbien B Spanien Griechenland C Österreich Frankreich D Argentinien Japan

ATP Cup heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Deutschen zeigt Sky live und in voller Länge. Um 23.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit der Übertragung der Partie zwischen Dusan Lajovic und Jan-Lennard Struff. Sascha Roos und Marcel Meinert kommentieren. Die beiden werden von Patrik Kühnen als Experte unterstützt.

Die Übertragung für Djokovic gegen Zverev startet um 2 Uhr, das Doppel zwischen Deutschland und Serbien dann um 4 Uhr. Ab 6 Uhr geht es mit der Konferenz weiter.

Ihr wollt die Spiele im Sky-Livestream sehen? Dafür habt Ihr zwei Optionen. Ihr könnt entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder SkyTicket darauf zugreifen.

Die österreichischen Begegnungen bietet Servus TV live und in voller Länge an - auch im Livestream.

ATP Cup: Die Gruppe der Deutschen im Überblick

Gruppe A: