ATP Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die zweite Ausgabe des ATP Cups steht in Melbourne in den Startlöchern. SPOX gibt Euch alle Infos zur Übertragung der heutigen Matches im TV und Livestream.

ATP Cup heute live im TV und Livestream

Den Auftakt des ATP Cup am heutigen Dienstag gibt es leider nicht im Free-TV zu sehen. Dennoch haben Fans der gelben Filzkugel die Chance das Geschehen zu verfolgen.

Wie schon im vergangenen Jahr zeigt Sky alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender bietet außerdem ausgewählte Top Matches, wie auch die Halbfinals und das Finale exklusiv und in voller Länge im Programm. Mit von der Partie ist der ehemalige Davis-Cup-Kapitän des DTB, Patrick Kühnen.

Mit SkyGo können Kunden des Bezahlsenders das Turnier auch im Livestream ansehen. Alternativ könnt Ihr via SkyTicket einen Tagespass erwerben, um für einen Tag für einen geringen Preis das Geschehen mitzuerleben.

Gute Nachrichten für alle Fans von Dominic Thiem. In Österreich werden alle Spiele der österreichischen Mannschaft live im Free-TV bei ServusTV übertragen.

ATP Cup: Die Matches des Tages im Überblick

Durch die Zeitverschiebung nach Australien finden die Matches beim ATP Cup in der Nacht und am frühen Morgen statt. Erster Aufschlag ist bereits um 0 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Datum Uhrzeit Spieler 1 (Nation) Spieler 2 (Nation) 2.2. 00:00 Uhr Lajovic Dusan (Serbien) Milos Raonic (Kanada) 2.2. 00:00 Uhr Dennis Novak (Österreich) Fabio Fognini (Italien) 2.2. 01:20 Uhr Dominic Thiem (Österreich) Matteo Berrettini (Italien) 2.2. 01:20 Uhr Novak Djokovic (Serbien) Denis Shapovalov (Kanada) 2.2. 07:30 Uhr Bautista Augut (Spanien) John Millman (Australien) 2.2. 07:30 Uhr Andrey Rublev (Russland) Guido Pella (Argentinien) 2.2. 09:00 Uhr Daniil Medvedev (Russland) Diego Schwartmann (Argentinien) 2.2. 09:00 Uhr Rafael Nadal (Spanien) Alex de Minaur

ATP Cup: Diese Topstars sind am Start

Die Setztliste für den ATP Cup kann sich sehen lassen. Insgesamt haben zwölf der Top-13-Spieler für den ATP Cup 2021 zugesagt. Mit von der Partie sind mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Dominic Thiem drei absolute Hochkaräter. Deutschland wird von Alexander Zverev angeführt.

Russland geht mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev ins Rennen. Für Kanada ist der großgewachsene Milos Raonic gemeinsam mit Denis Shapovalov am Start.

ATP Cup 2021: Termine und Zeitplan