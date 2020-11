ATP Finals: Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas heute im Liveticker

US-Open-Champion Dominic Thiem trifft schon in der Gruppenphase der ATP Finals auf den Vorjahressieger im Einzel, Stefanos Tsitsipas. SPOX begleitet das Match im Liveticker - hier verpasst Ihr nichts von dem vielsprechenden Duell der Tennisstars!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Die ATP Finals finden seit 2009 in London statt, auch in diesem Jahr wird das wichtigste Tennisturnier abseits der vier Grand Slams in der O2 Arena gespielt, wo unter normalen Bedingungen 20.000 Zuschauern Platz finden würden. Aufgrund des Coronavirus werden die Matches in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden.

Vor Beginn:

Der Zehnte der Weltrangliste, Matteo Berrettini, steht als Reservist bereit. Falls sich einer der Spieler aus einer der beiden Gruppen verletzten sollte, würde der 24-jährige Italiener einspringen.

Vor Beginn:

Thiem und Tsitsipas spielen gemeinsam mit Rafael Nadal und Andrei Rublev in der Gruppe London 2020. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Diego Schwarzman bilden die Gruppe Tokio 1970.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Match Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas!

ATP-Finals 2020: Die Teilnehmer des Einzel-Turniers

Nur der Weltranglisten-Fünfte Roger Federer fehlt aus der Top 10 der besten Tennisspieler bei den ATP-Finals, da der Schweizer seine Saison im Sommer nach zwei Knie-Operationen frühzeitig beendet hat.

Name Weltranglisten-Platzierung Weltranglisten-Punkte Novak Djokovic 1 11.830 Rafael Nadal 2 9850 Dominic Thiem 3 9125 Daniil Medwedew 4 6970 Stefanos Tsitsipas 6 5925 Alexander Zverev 7 5525 Andrei Rubljow 8 3919 Diego Schwartzman 9 3455 Matteo Berrettini (Reservist) 10 3075

ATP-Finals 2020: Thiem vs. Tsitsipas heute live im TV und Livestream

Die ATP-Finals sind nicht im Free-TV zu sehen.

Sky hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und zeigt damit auch das Duell zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden auch einen Livestream an.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch auf der Streamingplattform TennisTV auf dem ebenfalls kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

© imago images / PanoramiC

ATP-Finals 2020: Der Einzel-Spielplan

Die acht Teilnehmer sind in die beiden Gruppen "Tokio 1970" und "London 2020" eingeteilt.