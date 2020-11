Am zweiten Tag der ATP-Finals greift Alexander Zverev in das Turniergeschehen ein. Zum Auftakt trifft er auf Daniil Medvedev. Hier könnt Ihr das Match im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev heute im Liveticker - Vor Beginn

Die beiden Kontrahenten standen sich erst vor einer Woche im Finale vom ATP-Masters in Paris gegenüber. Dabei gewann der Russe in drei Sätzen, nachdem sich Zverev den ersten Durchgang gesichert hatte.

Das erste Gruppenspiel von Zverev in der Gruppe "Tokio 1970" ist für 21 Uhr angesetzt. Zuvor treffen in der O2-Arena in London Novak Djokovic und Diego Schwartzmann aufeinander.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev

ATP-Finals: Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den ATP-Finals liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Matches live. Außerdem haben Abonnenten auch Zugriff auf die Livestreams via SkyGo oder SkyTicket.

Ebenfalls einen kostenpflichtigen Livestream zum Duell Zverev gegen Medvedev bietet die Streamingplattform TennisTV an.

ATP-Finals: Spielplan an Tag 2