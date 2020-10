Paris-Überraschung Daniel Altmaier scheitert erneut im Auftaktmatch in Köln

French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier kann im Tour-Alltag weiter nicht an seine Glanzform von Paris anknüpfen. Der 22-Jährige verlor auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln durch ein deklassierendes 1:6, 0:6 gegen den Belarussen Igor Gerassimow sein Auftaktmatch, nachdem Altmaier schon vor Wochenfrist bei der Turnierpremiere in der Domstadt sein erstes Match nach seinen überraschenden Erfolgen in Paris verloren und das Achtelfinale verpasst hatte.

Gerassimow, als Nummer 87 der Weltrangliste 37 Position vor Altmaier notiert, trifft nach seinem Sieg in der Runde der besten 16 auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Durch Altmaiers Aus vertreten bei den bett1Hulks Championships in Köln lediglich noch der erste Köln-Gewinner und US-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) und Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) die deutschen Farben.

Zverev steht durch ein Auftaktfreilos bereits im Achtelfinale, während Struff in der ersten Runde gegen den italienischen Cagliari-Finalist Marco Cecchinato antreten muss.