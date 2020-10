ATP-Turnier in Köln: Jan-Lennard Struff und Oscar Otte ausgeschieden

Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Lokalmatador Oscar Otte war beim zweiten Tennisturnier in Köln im Achtelfinale Endstation.

Struff unterlag dem Japaner Yoshihito Nishioka 6:2, 3:6, 6:7 (3:7). Der Warsteiner war beim Turnier in der Lanxess-Arena an Position sieben gesetzt. Der gebürtige Kölner Otte, der nach einer Verletzung in der Qualifikation als Lucky Loser ins Feld gerutscht war, musste sich Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 2) 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Damit ist der topgesetzte Alexander Zverev (Hamburg) der einzige verbliebene Deutsche im Feld. Am Freitag trifft der Champion des ersten Kölner Turniers im Viertelfinale auf den Franzosen Adrian Mannarino. Drei Siege fehlen Zverev noch zum Double in der Domstadt.