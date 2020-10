French Open, Tag 5: Kleine Sensation! Qualifikant Altmaier wirft Struff in drei Sätzen raus

Daniel Altmaier hat das deutsche Zweitrundenduell bei den French Open gegen Jan-Lennard Struff überraschend gewonnen. Der 22 Jahre alte Kempener setzte sich 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den 30 Jahre alten Warsteiner durch und steht bei seiner ersten Teilnahme in Paris direkt in der dritten Runde. Im zweiten deutschen Duell des Tages trifft Laura Siegemund auf Julia Görges - jetzt im LIVETICKER!

Altmaier, der den Spanier Feliciano Lopez in der ersten Runde geschlagen hatte, setzte der deutschen Nummer zwei im ersten Satz mächtig zu. Der Weltranglisten-32. Struff machte dagegen zu wenig aus seinem starken ersten Aufschlag, legte dann im zweiten Satz zunächst aber zu.

Der Favorit schaffte direkt ein Break hatte die Chance zum Satzausgleich, agierte dann aber viel zu passiv. 2019 hatte Struff mit seinem Achtelfinale-Einzug in Roland Garros seinen bislang größten Erfolg bei einem Major-Turnier erreicht, nun musste eine große Wende für ihn her. Doch die schaffte er nicht mehr, Altmaier nutzte nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball.

Frühes Aus für Karolina Pliskova

Karolina Pliskova ist bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin musste sich der Paris-Siegerin von 2017, der Lettin Jelena Ostapenko, 4:6, 2:6 geschlagen geben. Bei den US Open in New York war Pliskova als Nummer eins der Setzliste in der zweiten Runde an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert.

Ostapenko, Nummer 43 der Welt, trifft in Paris nun auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens, US-Open-Siegerin von 2017, oder Paula Badosa aus Spanien. Pliskova hatte es 2017 ins Halbfinale der French Open geschafft. Bei ihren weiteren acht Teilnahmen erreichte sie maximal die dritte Runde.

Doppel-Titelverteidiger Krawietz/Mies im Achtelfinale

Kevin Krawietz (Coburg) und Andreas Mies (Köln) können weiter von einer erfolgreichen Titelverteidigung bei den French Open träumen. Die Doppelsieger von 2019 gewannen ihr Zweitrundenmatch gegen die Argentinier Federico Coria/Diego Schwartzman leicht und locker mit 6:2, 6:0 und stehen damit im Achtelfinale.

Dort trifft das an Nummer acht gesetzte Duo auf Benoit Paire/Adrian Mannarino (Frankreich) oder Benjamin Bonzi/Antoine Hoang (Frankreich). Nach ihrem Auftakterfolg hatten Krawietz und Mies berichtet, wie viel ihnen die Rückkehr an den Ort ihres großen Triumphes bedeutet. "Ob wir in die Physioräume oder zum Essen gehen - wir erinnern uns immer an die kleinen Dinge, die uns Energie verleihen", sagte Krawietz: "Es ist wunderbar, zurück zu sein."

