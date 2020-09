Tennis: Simona Halep gewinnt WTA-Turnier in Rom

Die Rumänin Simona Halep hat das WTA-Turnier in Rom gewonnen. Im Finale des mit rund zwei Millionen Dollar dotierten Events führte die Weltranglistenzweite mit 6:0, 2:1 gegen Karolina Pliskova und profitierte dann von einer Aufgabe der Tschechin.

Die Weltranglistenvierte wurde von einer Verletzung am linken Oberschenkel ausgebremst.

Halep hatte im August schon das Sandplatz-Turnier von Prag gewonnen und geht als eine der Topfavoritinnen in die French Open ab dem 27. September.

Auf eine Teilnahme an den US Open hatte die 28-Jährige aufgrund von Corona-Bedenken verzichtet. In Paris werden nun die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und US-Open-Champion Naomi Osaka (Japan) fehlen.