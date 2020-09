French Open: Wer zeigt / überträgt die Erstrundenpartie von Alexander Zverev?

Das einzige Sandplatz-Grand-Slam des Jahres startet heute in Paris. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Auftaktmatch von Alexander Zverev in der ersten Runde der French Open verfolgen könnt.

Du willst die ganze Sandplatz-Action aus Paris live erleben? Dann sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sei im Eurosport-Channel live dabei!

French Open 2020: Ein spezielles Turnier für Zverev in jeglicher Hinsicht

Die große Frage, die über dem Himmel der Anlage in Paris steht, ist, wie sehr die bittere Niederlage der deutschen Nummer Eins gegen Dominic Thiem im Finale der US Open noch Zverev belastetet. Der Hamburger ist direkt am ersten Tag auf der roten Asche im Einsatz.

Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen beginnen heute die French Open. Anders als noch bei den US Open in New York sind bei dem Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt Zuschauer zugelassen. 1000 Besucher dürfen pro Tag auf die Anlage.

Gegner in der ersten Runde ist ein Landsmann von US-Open Champion Dominic Thiem, der auf den Namen Dennis Novak hört. Die derzeitige Nummer 91 der Welt hat auf der Tour noch nie gegen den großgewachsenen Deutschen gespielt. Mit von der Partie wird auch der neue Trainer an der Seite von Zverev sein, der ehemalige spanische Sandplatzspezialist David Ferrer, der auf eine Reise in die USA coronabedingt noch verzichtet hatte.

© imago images

French Open 2020: Zverev gegen Novak - alle Infos

Datum: 27. September

27. September Uhrzeit: Nicht vor 15.30 Uhr (vorherige Partie: Konta-Gauff)

Nicht vor 15.30 Uhr (vorherige Partie: Konta-Gauff) Platz: Court Suzanne Lenglen

Court Suzanne Lenglen Runde: 1. Runde Herren-Einzel

French Open 2020: Wer überträgt/zeigt Zverev gegen Novak?

Alle Tennisfans können sich freuen, denn auf DAZN könnt Ihr im Eurosport-Channel live bei den French Open dabei sein. Dort habt Ihr Zugriff auf alle Übertragungen des Sportsenders und verpasst nichts. Hier seht Ihr auch die Partie zwischen Sascha Zverev und Dennis Novak live und in voller Länge.

Auch darüber hinaus steht bei DAZN eine große Auswahl an Top-Sportereignissen für Euch parat. Ob Fußball aus der Bundesliga, Champions League und Serie A oder US-Sport aus NBA, NFL und NHL - jeder kommt auf seine Kosten.

All das könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen, im Anschluss kostet ein Abo 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabo. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat auf DAZN.

French Open 2020: Die Preisgelder im Überblick