Bei den US Open sind sowohl in der Damen- als auch der Herrenkonkurrenz nur noch vier Spielerinnen und Spieler im Turnier. Die Halbfinals stehen an. Wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

US Open, Halbfinale: Datum, Ort, Matches

Die Viertelfinals bei den US Open sind Geschichte. Als letzter zog in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Dominic Thiem in die Vorschlussrunde ein. Dort trifft er auf den Russen Daniil Medvedev.

Im anderen Halbfinale stehen sich Alexander Zverev und Pablo Carreno Busta gegenüber. Der Spanier hatte im Achtelfinale von der Disqualifikation von Novak Djokovic profitiert. Der Serbe hatte eine Linienrichterin mit einem Ball abgeschossen (der Eklat im Video).

Bei den Damen fordert Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady die Japanerin Naomi Osaka heraus. Im zweiten Vorschlussrunden-Match kommt es zum Duell zweier ehemaliger Weltranglisten-Führenden: Serena Williams gegen Viktoria Azarenka.

Die Halbfinal-Spiele der Damen werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgetragen. Ab 1 Uhr wird auf dem Arthur Ashe aufgeschlagen. Einen Tag später ermitteln die Herren die Final-Paarung. Die genauen Ansetzungen der Matches sind noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass beide in der Night-Session angesetzt werden.

US Open: Halbfinale der Damen

Uhrzeit Spieler A Spieler B Platz Fr., 1 Uhr Jennifer Brady (USA/28) Naomi Osaka (JPN/4) Arthur Ashe Stadion Fr., ca. 2.15 Uhr Serene Williams (USA/3) Viktoria Azarenka (BEL) Arthur Ashe Stadion

US Open: Halbfinale der Herren

Runde Spieler A Spieler B Platz t.b.d. Dominik Thiem (AUT/2) Daniil Medvedev (RUS/3) Arthur Ashe Stadion t.b.d. Alexander Zverev (GER/3) Pablo Carreno Busta (ESP/20) Arthur Ashe Stadion

US Open: Wer zeigt die Halbfinals im Livestream und TV?

Die US Open laufen im deutschen Free-TV bei Eurosport. Der Sportsender zeigt alle Halbfinals live. Außerdem hat Eurosport einen Livestream im EurosportPlayer.

Auf den EurosportPlayer könnt Ihr auch über DAZN zugreifen. Dies liegt an der Kooperation zwischen Eurosport und dem Streaming-Dienst. Deshalb sind sowohl Eurosport 1 und Eurosport 2 in einem Abonnement von DAZN enthalten. Somit seht Ihr neben den US Open beispielsweise auch aktuell die Tour de France live.

Dazu hat der Streaming-Dienst jede Menge weiteren Live-Sport im Angebot. DAZN zeigt in der kommenden Saison ausgewählte Spiele der Bundesliga und Champions League. Außerdem sind auf der Plattform die Partien aus der LaLiga, Serie A und Ligue 1 abrufbar.

Ein Abo kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Monat. Das Angebot könnt Ihr die ersten 30 Tage lang kostenlos testen.

US Open: Die Siegerinnen der vergangenen zehn Jahre

Jahr Siegerin Finalgegnerin Ergebnis 2010 Kim Clijsters Vera Swonareva 6:2, 6:1 2011 Samantha Stosur Serena Williams 6:2, 6:3 2012 Serena Williams Viktoria Azarenka 6:2, 2:6, 7:5 2013 Serena Williams Viktoria Azarenka 7:5, 6:7 (6), 6:1 2014 Serena Williams Caroline Wozniacki 6:3, 6:3 2015 Flavia Pennetta Roberta Vinci 7:6 (4), 6:2 2016 Angelique Kerber Karolina Pliskova 6:3, 4:6, 6:4 2017 Sloane Stephens Madison Keys 6:3, 6:0 2018 Naomi Osaka Serena Williams 6:2, 6:4 2019 Bianca Andreescu Serena Williams 6:3, 7:5

