US Open: Tag 10 mit Dominic Thiem heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 10. Tag bei den US Open steht an. Unter anderem spielt heute Dominic Thiem. Welche Partien noch auf dem Programm stehen und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau die US Open umsonst im Eurosport-Channel!

US Open, Tag 10: Die Spiele stehen heute an

Alle Partien des Tages finden heute im Arthur Ashe Stadium statt. Daher kann es zu Verspätungen kommen. Die Partie von Dominic Thiem gegen Alex de Minaur soll gegen 2.30 Uhr stattfinden.

Geplante Uhrzeit Partie 18 Uhr Tsvetana Pironkova - Serena Williams 19.30 Uhr Andrii Rublev - Daniil Medvedev 1 Uhr Viktoria Azarenka - Elise Mertens 2.30 Uhr Alex de Minaur - Dominic Thiem

© imago images / Kyodo

US Open heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte an den US Open liegen in Deutschland bei Eurosport. Der Sender beginnt heute die Berichterstattung nach der Tour de France um 17.50 Uhr und ist somit pünktlich zum Beginn der heutigen Spiele um 18 Uhr am Start.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es bei Eurosport auch einen Livestream, den Ihr über den EurosportPlayer empfangen könnt. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Beim EurosportPlayer könnt Ihr zwischen eine monatlichen Abonnement und einem Jahres-Abo wählen. Für das Monats-Abo müsst Ihr 6,99 Euro bezahlen, das Jahresabo ist je nach Zahlungsweise für 49,99 Euro bei einmaliger Zahlung oder für 4,99 Euro bei monatlicher Abbuchung erhältlich.

US Open: Wie kann ich das Turnier auf DAZN sehen?

Durch die Kooperation von DAZN und Eurosport ist das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres auch im Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen. Daher gibt es bei dem Streamingdienst täglich alle Sessions der US Open live!

Neben den US Open sind auch die Australian Open und die French Open sowie die Tour de France und sogar die Olympischen Spiele über den Eurosport-Channel auf DAZN zu sehen.

Zusätzlich zu den Tennis-Highlights zeigt DAZN auch über 100 Partien der Champions League live und exklusiv in voller Länge. Dazu gibt es auf DAZN unter anderem 40 Spiele der Bundesliga, die komplette Europa League, die Serie A, LaLiga und Ligue 1 zu sehen.

Der Sport-Streamingdienst hat außerdem die US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB im Programm. Auch Top-Events im Darts, Boxen (unter anderem alle Kämpfe von Anthony Joshua, GGG und Canelo Alvarez) und MMA sind bei dem Streamingdienst zu sehen.

Monatlich kostet ein DAZN-Abo 11,99 Euro, für ein jährliches Abonnement zahlt Ihr 119,99 Euro im Jahr. Zudem könnt Ihr einen Monat lang das Angebot auf DAZN gratis testen. Hier kommt Ihr zum kostenlosen DAZN-Probemonat.

US Open heute im Liveticker verfolgen

SPOX begleitet für Euch die US Open im Liveticker. Heute gibt es hier bei SPOX die Partie von Alex de Minaur gegen Dominic Thiem im Liveticker.

Schon gewusst? Bei SPOX gibt es täglich zahlreiche Liveticker zu den Sport-Events der Welt.

US Open: Die Ergebnisse von Tag 9

Am gestrigen neunten Tag der US Open gab es diese Ergebnisse:

SpielerIn GegnerIn Ergebnis Alexander Zverev (GER/5) Borna Coric (CRO/27) 1:6, 7:6, 7:6, 6:3 Jennifer Brady (USA/28) Yulia Putinseva (KAZ/23) 6:3, 6:2 Naoimi Osaka (JPN/4) Shelby Rogers (USA) 6:3, 6:4 Pablo Carreno Busta (ESP/20) Denis Shapovalov (CAN/12) 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3

US Open: Die Ansetzungen im Halbfinale

Deutschlands Tennishoffnung Alex Zverev wird gegen den Spanier Pablo Carreno Busta antreten. Die Gewinner der heutigen Viertelfinal-Spiele werden schließlich den anderen Finalgegner ermitteln.