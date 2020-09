Die French Open sind gestartet. Während aktuell noch Partien der 1. Runde ausgespielt werden, geht der Blick bereits auf das Finale. Wann die Endspiele des Grand-Slam-Turniers bei den Damen und Herren stattfinden, erfahrt Ihr hier.

Du willst die French Open live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge das Roland-Garros-Turnier live im Eurosport-Channel auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

French Open: Wann findet das Finale statt?

Wegen der Coronapandemie wurden die French Open vom tradtionellen Sommertermin im Mai und Juni in den Herbst verschoben. Die ersten Spiele im Hauptfeld wurden erst am 27. September ausgetragen.

Somit finden die French Open so spät wie noch nie in der Geschichte ihre Sieger. Das Endspiel der Herren findet am 11. Oktober statt. Das Finale der Damen wird am Vortag, also dem 10. Oktober, ausgetragen.

French Open: So seht Ihr das Turnier live im TV und Livestream

Die French Open werden im TV bei Eurosport übertragen. Der Sender versorgt Euch auf Eurosport 1 und Eurosport 2 mit Livebildern aus Paris. Außerdem bietet Eurosport auch einen Livestream der Übertragungen im kostenpflichtigen Eurosport Player an.

Zudem zeigt auch DAZN die French Open im Eurosport-Channel. Beim Streamingdienst könnt Ihr die Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 empfangen.

Ein monatliches DAZN-Abonnement kostet 11,99 Euro, für 119,99 Euro bekommt Ihr ein Jahresabonnement. Bei beiden Varianten ist der erste Monat kostenlos.

Der Streamingdienst zeigt außer Roland Garros auch WTA-Spitzentennis, die Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und die Champions und Europa League. Neben den Top-US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB gibt es auf DAZN auch Top-Events aus dem Radsport, Handball, Darts und Kampfsport (UFC und Bellator) zu sehen.

Die längsten Tennis-Matches der Geschichte: 6:05 Stunden? Ist ja lächerlich! © getty 1/12 Jeu, set et match, Giustino! Der Italiener Lorenzo Giustino besiegte bei den French Open den Franzosen Corentin Moutet mit 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16! 6:05 Stunden dauerte der Spaß über zwei Tage verteilt. © getty 2/12 Moutet und Giustino fehlten 28 Minuten zum längsten French-Open-Match der Geschichte, zu den Top 10 fehlten zehn Minuten. So lange hättet ihr doch noch durchhalten können ... SPOX zeigt die Top 10. © getty 3/12 Platz 10: 6 Stunden 15 Minuten. Jose Luis Clerc (ARG) vs. John McEnroe (USA) 6:3, 6:2, 4:6, 14:12 (Davis Cup, 1980) © getty 4/12 Platz 9: 6 Stunden 20 Minuten. Lucas Ker (ARG) und David Nalbandian (ARG) vs. Yevgeny Kafelnikov (RUS) und Marat Safin (RUS) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 19:17 (Davis Cup, Halbfinale, 2002) © getty 5/12 Platz 8: 6 Stunden 21 Minuten. Boris Becker (GER) vs. John McEnroe (USA) 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 (Davis Cup, Playoffs Weltgruppe, 1987) © getty 6/12 Platz 7: 6 Stunden 22 Minuten. John McEnroe (USA) vs. Mats Wilander (SWE) 9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6 (Davis Cup, Viertelfinale, 1982) © getty 7/12 Platz 6: 6 Stunden 31 Minuten. Vicki Nelson (USA) vs. Jean Hepner (USA) 6:4, 7:6 (Central Fidelity Banks International, 1. Runde, 1984) © getty 8/12 Platz 5: 6 Stunden 33 Minuten. Fabrice Santoro (FRA) vs. Arnaud Clement (FRA) 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 16:14 (French Open, 1. Runde, 2004) © getty 9/12 Platz 4: 6 Stunden 36 Minuten. Kevin Anderson (RSA) vs. John Isner (USA) 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 (Wimbledon, Halbfinale, 2018) © getty 10/12 Platz 3: 6 Stunden und 43 Minuten. Leonardo Mayer (ARG) vs. Joao Sousa (BRA) 7:6, 7:6, 5:7, 5:7, 15:13 (Davis Cup, 1. Runde, 2015) © getty 11/12 Platz 2: 7 Stunden und 2 Minuten - Tomas Berdych (CZE) und Lukas Rosol (CZE) vs. Stan Wawrinka (SUI) und Marco Chuidinelli (SUI) 6:4, 5:7, 6:4, 6:7, 24:22 (Davis Cup, 1. Runde, 2013) © getty 12/12 Platz 1: 11 Stunden und 5 Minuten - John Isner (USA) vs. Nicolas Mahut (FRA) 6:4, 3:6, 7:6, 7:6, 70:68 (Wimbledon, 1. Runde, 2010)

Roland Garros: Die French Open im SPOX-Liveticker

Falls Ihr das Grand-Slam-Turnier nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, stehen die SPOX-Liveticker als Alternative bereit. Täglich liefern wir Euch Liveticker zu den wichtigsten Spielen aus Paris. So seid Ihr immer auf dem neuesten Stand wenn Alexander Zverev, Rafael Nadal, Simona Halep und Co. spielen.

French Open: Die letzten Sieger

Bei den Herren führt kein Weg an Rafael Nadal vorbei. Das letzte Spiel, das der Spanier bei den French Open verlor, liegt bereits fünf Jahre zurück . 2016 musste Nadal wegen einer Verletzung das Turnier vorzeitig abbrechen, danach gewann er das Turnier jeweils.

Bei den Damen gab es in den letzten sechs Jahren hingegen sechs verschiedene Siegerinnen. Vorjahressiegerin Ashleigh Barty tritt in diesem Jahr nicht bei den French Open an.