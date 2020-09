US Open heute live: Tennis aus Flushing Meadows im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute wird bei den US Open wieder gespielt. Wie Ihr die Begegnungen des Tages live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

US Open: Wann und wo findet das Turnier statt?

Seit gestern laufen die US Open bereits, heute steht also der zweite Turniertag an. Noch läuft die erste Runde des Herren- und Damen-Einzels, bis zum Finale am 13. September dauert es noch rund zwei Wochen.

Wie jedes Jahr finden die US Open in New York statt. Als Austragungsort dient auch in Coronazeiten das USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park. Zuschauer sind in diesem Jahr nicht zugelassen.

US Open heute live: Tennis aus Flushing Meadows im TV und Livestream

Livebilder der US Open gibt es in diesem Jahr bei Eurosport. Der Free-TV-Sender berichtet täglich aus Flushing Meadows und zeigt zahlreiche Spiele live.

Auch einen Livestream stellt Eurosport zur Verfügung, zum ebenfalls kostenfreien Angebot geht es hier entlang.

Schon gewusst? Auch als DAZN-Kunde habt Ihr Zugriff auf die Übertragungen von Eurosport. Eine Kooperation zwischen den Sendern ermöglicht es Euch, die US Open über die Plattform des Streamingdienstes im Eurosport-Channel zu sehen.

US Open im Liveticker: Tennis heute live

Für alle, die von unterwegs aus die (Zwischen-)Ergebnisse checken wollen, haben wir unsere SPOX-Liveticker zu den US Open.

US Open: Diese Deutsche sind heute im Einsatz

Angelique Kerber, Anna-Lena Friedsam, Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben an Tag eins die zweite Runde erreicht. Für Vorjahres-Achtelfinalist Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk,Tatjana Maria und Tamara Korpatsch ist das Turnier hingegen bereits beendet.

Zeit (ca.) Deutscher Spieler Gegner 17 Uhr Laura Siegemund Elise Mertens 19 Uhr Philipp Kohlschreiber Vasek Pospisil

Absagen und Verletzungen: Diese Topspieler verpassen die US Open

Mehrere Spieler haben ihre Teilnahme in diesem Jahr abgesagt, weil sie Bedenken wegen der grassierenden Coronapandemie haben. Dazu gehören unter anderem die Titelverteidiger im Herren- und Damen-Einzel Rafael Nadal und Bianca Andreescu.

Zudem verzichtet Nick Kyrgios auf eine Teilnahme, er hat ebenso abgesagt wie Ashleigh Barty, Simona Halep, Kiki Bertens und Belinda Bencic.

Aus anderen Gründen fehlt Roger Federer bei den diesjährigen Open. Den Schweizer plagt eine Verletzung, die nicht zulässt, dass er spielt.

US Open: Die Top Ten der Setzliste im Herreneinzel

Rang Spieler Nationalität 1 Novak Djokovic Serbien 2 Dominic Thiem Österreich 3 Daniil Medwedew Russland 4 Stefanos Tsitsipas Griechenland 5 Alexander Zverev Deutschland 6 Matteo Berrettini Italien 7 David Goffin Belgien 8 Roberto Bautista Agut Spanien 9 Diego Schwartzman Argentinien 10 Andrei Rubjlow Russland

US Open: Die Top Ten der Setzliste im Dameneinzel