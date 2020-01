Australian Open: Alexander Zverev durchbricht eine Grenze und denkt schon ans Finale

Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale bei einem Grand Slam, als erster Deutscher seit 2009. Nur zwei Siege fehlen noch zum großen Wurf, zunächst trifft er am Freitag auf Dominic Thiem.

Es war nicht zu übersehen, wie glücklich Alexander Zverev war. Und als er sich wieder etwas gefangen hatte, als ihm seine vielen Gedanken nicht mehr die Sprache verschlugen, da war es auch zu hören. Nein, betonte er dann im Überschwang der Gefühle, dieser Tag sei jetzt nicht der glücklichste in seinem Leben, "wenn ich ins Finale komme, wird das der glücklichste Tag in meinem Leben sein." Dafür müsste der Hamburger am Freitag bei den Australian Open (9.30 Uhr MEZ) das Halbfinale gegen seinen Freund Dominic Thiem gewinnen.

Ja, das Halbfinale. Mit dem 1:6, 6:3, 6:4, 6:3 gegen Stan Wawrinka (Schweiz) und seinem ersten Einzug in die Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam hat Zverev endlich "eine Grenze durchbrochen", wie er feststellte: "Es fühlt sich fantastisch an. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet." Früher, glaubt er, sei er bei den Grand Slams "zu ungeduldig" und "fast zu professionell" gewesen: "Ich wollte es zu sehr." Zurzeit "bin ich relaxter, ich mache mehr Sachen, um mich zu entspannen." Es tut ihm gut.

Einen Sieg braucht Zverev noch, um als erster Deutscher seit Rainer Schüttler 2003 ebenfalls bei den Australian Open das Endspiel eines Grand Slam zu erreichen, zwei Siege, um erster deutscher Champion seit Boris Becker 1996 ebenfalls in Melbourne zu sein. Gegner am Freitag ist ein wenig überraschend Dominic Thiem. Der Österreicher rang in einem verbissen geführten Match den Weltranglistenersten Rafael Nadal aus Spanien mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6) nieder. Gegen Zverev hat der Weltranglistenfünfte eine positive Bilanz - 6:2. "Ich freue mich auf Freitag", sagte Thiem.

Zverev wollte sich das Match am Fernseher anschauen. "Ich hoffe, sie spielen sechs Stunden", sagte er im Scherz. Es wurden dann 4:10 Stunden, aber Zverev hat derzeit ohnehin keine Schützenhilfe nötig.

Alexander Zverev bei Grand-Slam-Turnieren: Der Bann ist gebrochen! © getty 1/22 Alexander Zverev hat 21 Grand-Slam-Turniere auf dem Buckel. Erst bei den Australian Open 2020 schaffte er den Sprungs ins Halbfinale. Wie seine Bilanz bisher aussah? Wir zeugen es Euch. © imago 2/22 US Open 2014: Zverev besiegte als 17 Jahre alter Jungspund den Japaner Yasutaka Uchiyama in der ersten Qualifikationsrunde. In Q2 war dann aber schon Schluss. Gegen den Türken Marsel Ilhan verlor Zverev trotz Führung nach dem ersten Satz. © getty 3/22 Australian Open 2015: Auch beim nächsten Grand-Slam-Anlauf reichte es nicht bis zum Hauptturnier. John-Patrick Smith besiegte Zverev bereits in der ersten Quali-Runde in zwei Sätzen. © getty 4/22 French Open 2015: Wieder war in der Qualifikation Schluss. Obwohl in der Quali an zwei gesetzt, war in Q2 gegen Underdog Igor Sijsling Schluss. Zverev und Grand-Slam passte schon in seinen noch jüngeren Jahren nicht wirklich zusammen. © getty 5/22 Wimbledon 2015: Endlich! Die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Nach einem Fünfsatz-Krimi gegen den Russen Teimuras Gabaschwili in Runde eins schied Zverev relativ deutlich gegen US-Boy Denis Kudla aus. © getty 6/22 US Open 2015: Erstmals nahm Zverev als Qualifikant bei den US Open teil. Bitter: Direkt nach der ersten Runde war das Abenteuer schon wieder vorbei. Ausgerechnet gegen Kohlschreiber musste Zverev den Schläger einpacken, wenngleich er sich gut verkaufte. © getty 7/22 Australian Open 2016: Los-Pech für Zverev. Ausgerechnet mit Andy Murray bekam es Sascha in der ersten Runde zu tun. Der Brite war noch eine Nummer zu groß - 1:6, 2:6, 3:6. © getty 8/22 French Open 2016: Zverevs erster Auftritt in Roland Garros konnte sich eigentlich sehen lassen - bis zur dritten Runde. Dort wartete Dominic Thiem. Der Österreicher schlug Zverev mit einer starken Vorstellung in vier Sätzen. © getty 9/22 Wimbledon 2016: Selbes Spiel in London. Zwei ordentliche Auftritte, in der dritten Runde dann aber mit zu vielen Fehlern. Tomas Berdych war der Nutznießer. © getty 10/22 US Open 2016: Zverev traf auf zwei US-Amerikaner. Gegen Taylor Fritz gewann er ohne Probleme. In Runde zwei musste er sich aber Jack Sock geschlagen geben, der eine Position vor ihm an 26 gesetzt war. © getty 11/22 Australian Open 2017: Gutes Turnier von Zverev. Gegen den Großmeister aus Spanien war in Runde drei aber kein Kraut gewachsen. Immerhin verlangte Zverev Nadal in fünf Setzen alles ab. © getty 12/22 French Open 2017: Schon vor einem Jahr schien Zverev bereit für die eine oder andere Überraschung. In Frankreich gelang ihm das - nur eben negativ. Der an neun gesetzte Deutsche schied in Runde eins gegen den Spanier Fernando Verdasco aus. © getty 13/22 Wimbledon 2017: Vor einem Jahr schaffte es Zverev ins Achtelfinale von London. Dort wartete dann mit Milos Raonic der erste ernstzunehmende Gegner. Der Kanadier rettete sich in den fünften Satz. Dort dominierte er - 6:1! © getty 14/22 US Open 2017: Als Nummer vier startete Zverev ins Turnier. Ernüchterung nach der zweiten Runde: Gegen Borna Coric ließ Zverev in einem intensiven Match zu viele Chancen liegen. Erneute Ernüchterung. © getty 15/22 Australian Open 2018: In dieser Saison sollte endlich der Durchbruch bei den Majors her. Zverev schied jedoch in der dritten Runde gegen Chung Hyeon aus. Seine Analyse danach: "Diese Turniere bedeuten mir noch zu viel." © getty 16/22 French Open 2018: Zurück in Roland Garros lief es für Zverev eigentlich richtig gut. Wäre da im Viertelfinale nur nicht dieser Thiem gewesen. Der Österreicher schaffte es bis ins Finale, für Zverev war es dennoch das bisher beste Grand-Slam-Ergebnis. © getty 17/22 Wimbledon 2018: Der Fluch geht weiter. Mit Ach und Krach rettete sich Zverev gegen Fritz in die dritte Runde, litt jedoch merklich unter einem Magen-Darm-Infekt. Im fünften Satz gegen Gulbis brach er ein. © getty 18/22 US Open 2018: Erstmals schaffte es Zverev in Flushing Meadows immerhin in die dritte Runde. Doch dort schied er als Nummer 4 und klarer Favorit gegen Kohlschreiber raus. "Vielleicht habe ich Sascha gezeigt, wo er noch nicht weltklasse ist", sagte der. © getty 19/22 Australian Open 2019: Erstmals Achtelfinale, dann das krachende Aus gegen Raonic in drei Sätzen. "Ich war einfach schlecht. Es war schon ein Wunder, dass ich im 3. Satz überhaupt den Tie Break erreicht habe", sagte Zverev im Anschluss. © getty 20/22 French Open 2019: Zwei Fünfsatz-Krimis vor dem Achtelfinale kosteten Zverev Kraft. Im Viertelfinale wartete Djokovic. Zverev war chancenlos. Sein ohnehin holpriges Turnier war zu Ende, nachdem er den ersten Satz mit 5:7 knapp hergab. © getty 21/22 Wimbledon 2019: Erstrunden-Aus! "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null", sagte Zverev nach seiner Pleite gegen den Tschechen Jiri Vesely und machte anschließend seinem Manager Patricio Apey Vorwürfe. © getty 22/22 US Open 2019: Im Rechsstreit mit Apey, Rosenkrieg-Trennung von Trainer Ivan Lendl – es war nicht Zverevs Jahr. Auch bei den US Open zeigte er Licht und Schatten. Nach 14 Sätzen in den ersten drei Runden war im Achtelfinale gegen Schwartzman Schluss.

Halbfinale? Alexander Zverev hofft auf "das erste von vielen"

Wie er als erster Deutscher seit Tommy Haas 2009 in Wimbledon in die Runde der letzten Vier bei einem Grand Slam einzog, das ist eines Champions würdig. Nur einen Satz hat er im Turnier abgegeben. Von diesem ersten Satz gegen Wawrinka ließ er sich zudem nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn er später im Spaß sagte: "Ich habe mir schon überlegt, wie ich das erkläre, dass ich in drei Sätzen verloren habe."

Stattdessen musste Zverev berichten, wie ihm die Wende gelungen sei. Bislang, erklärte er, habe er bei kühlen Temperaturen gespielt. Am Mittwoch waren es um die 30 Grad. "da fliegen die Bälle dann schneller und weiter." Darauf habe er sich erst einstellen müssen. Und das wiederum gelang ihm mit einer bemerkenswerten Souveränität. Nun zahle sich eben das harte Training aus, das er nach dem "schrecklichen" ATP Cup und vor Melbourne absolviert habe. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mehr Kontrolle auf dem Platz habe", sagte er.

Nun also Halbfinale, und "ich hoffe", sagte Zverev, "das ist das erste von vielen." Nach dem ersten war es ihm zunächst ein Bedürfnis, erneut mitzuteilen, dass er mitnichten einen neuen Trainer brauche. Er, sein Vater sowie das gesamte Team hätten bewiesen, "dass wir große Turniere gewinnen können", etwa 2018 die ATP Finals. "Es gibt keinen Grund, das zu ändern". Wenn etwas schieflaufe wie neulich beim ATP Cup, sei das allein "meine Schuld". Erst wenn sein Vater sich "müde fühlt, werden wir etwas daran ändern."