Australian Open: Thiem im Eiltempo ins Viertelfinale

Simona Halep, Anett Kontaveit, Garbine Muguruza und Dominic Thiem haben zu Beginn der zweiten Turnierwoche der Australian Open das Viertelfinale erreicht. Der Österreicher siegte dabei im Eiltempo (1 Stunde und 52 Minuten) mit 6:2, 6:4, 6:4 gegen Gael Monfils. Mit Alexander Zverev und Angelique Kerber kämpfen heute zudem zwei Deutsche um den Einzug ins Viertelfinale (live im Eurosport-Channel auf DAZN und Liveticker).

Thiem scheint derweil die Trennung von Coach Thomas Muster nicht geschadet zu haben. Die Zusammenarbeit mit der ehemaligen Nummer eins der Welt hatte gerade zwei Wochen gedauert. Der zweimalige French-Open-Finalist spielt nun gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal oder Lokalmatador Nick Kyrgios.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Muguruza besiegte die an Nummer neun gesetzte Kiki Bertens (Niederlande) mit 6:3, 6:3. Sie trifft nun auf Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) oder Anastassija Pawljutschenkowa (Russland/Nr. 30).

Wimbledonsiegerin Halep gewann gegen Elise Mertens (Belgien) mit 6:4, 6:4. Die an Nummer 28 gesetzte Estin Kontaveit setzte sich gegen Iga Swiatek (Polen) mit 6:7 (4:7) 7:5, 7:5 durch. Beide spielen im Viertelfinale aufeinander.

Australian Open: Spielplan an Tag 8

Achtelfinale, Männer:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis/Liveticker 2.30 Uhr Gael Monfils Dominic Thiem 6:2, 6:4, 6:4 5 Uhr Daniil Medvedev Stan Wawrinka LIVETICKER 8.45 Uhr Andrei Rublev Alexander Zverev LIVETICKER 9 Uhr Rafael Nadal Nick Kyrgios LIVETICKER

Achtelfinale, Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Liveticker 1 Uhr Elise Mertens Simona Halep 4:6, 4:6 2.30 Uhr Anett Kontaveit Iga Swiatek 6:7 (4:7) 7:5, 7:5 4.30 Uhr Garbine Muguruza Kiki Bertens 6:3, 6:3 9 Uhr Angelique Kerber Anastassija Pawljutschenkowa LIVETICKER

Doppel: Jan-Lennard Struff im Viertelfinale

Jan-Lennard Struff steht derweil im Viertelfinale des Doppelwettbewerbs. Mit seinem Partner Henri Kontinen aus Finnland besiegte der Warsteiner Simone Bolelli/Benoit Paire (Italien/Frankreich) mit 7:5, 6:3 und trifft nun auf die an Nummer elf gesetzten Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien).

Struff war im Einzelwettbewerb in der ersten Runde an Titelverteidiger und Rekordsieger Novak Djokovic gescheitert. Er ist aber nach wie vor der einzige Spieler, der dem Serben im Turnierverlauf einen Satz abnehmen konnte.

Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) war in Melbourne bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die an Nummer drei gesetzten French-Open-Sieger und US-Open-Halbfinalisten von 2019 unterlagen den Kasachen Alexander Bublik/Michail Kukuschkin mit 3:6, 6:7 (7:9).