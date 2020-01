Australian Open: Tag 7 mit Roger Federer, Novak Djokovic und Coco Gauff heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am siebten Tag stehen die ersten Achtelfinalpartien bei den Australian Open auf dem Plan. Unter anderem sind die an Nummer eins gesetzte Ashleigh Barty, Roger Federer und Novak Djokovic im Einsatz. Wie Ihr die Australian Open heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Australian Open, Tag 7: Termine

Am heutigen Sonntag, den 26. Januar, beginnt in Melbourne die vierte Runde der Australian Open. Im Damen- und Herren-Turnier sind noch je 16 Athleten dabei, die noch vom Grand-Slam-Sieg träumen dürfen, darunter auch die Deutschen Angelique Kerber und Alexander Zverev. Das Finale des Damenturniers steigt am 1. Februar, am Tag danach ermitteln die Herren den Turniersieger.

Australian Open heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den Australian Open liegen in auch in diesem Jahr wieder bei Eurosport. Somit sind die wichtigsten Spiele des australischen Grand-Slam-Turniers im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Der Sender zeigt zudem weitere Partien im kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2. So überträgt Eurosport im Verlauf des gesamten Turniers über 300 Stunden Live-Tennis.

Dank der Kooperation mit Eurosport sind die Australian Open auch im Eurosport-Channel auf DAZN sehen. Bei dem Streamingdienst sind sowohl die Übertragungen von Eurosport 1 als auch von Eurosport 2 empfangbar. Dadurch sind also auch die US Open, French Open und die Olympischen Sommerspiele in Tokyo auf DAZN zu sehen.

Australian Open: Federer, Djokovic und Co. heute im Liveticker

SPOX begleitet selbstverständlich auch am siebten Tag der Australian Open das Geschehen in Melbourne im Liveticker. Heute könnt Ihr unter anderem die Spiele von Roger Federer und Novak Djokovic im Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zu einer Übersicht der Liveticker für Tag 7 der Australian Open.

Australian Open, Tag 7: Der Spielplan im Überblick

Am siebten Tag der US Open stehen folgende acht Partien auf dem Programm.

DAMEN:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 2 Uhr Maria Sakkari (22) Petra Kvitova (7) 3 Uhr Ons Jabeur Qiang Wang (27) 4.30 Uhr Coco Gauff Sofia Kenin (14) 9 Uhr Ashleigh Barty (1) Alison Riske (18)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.



HERREN: