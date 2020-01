Australian Open: Tag 5 mit Görges, Federer, Djokovic und Williams heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gehen die Australian Open in den fünften Turnier-Tag. Unter anderem sind Julia Görges, Roger Federer, Novak Djokovic und Serena Williams im Einsatz. Wo und wann Ihr die Spiele aus Melbourne live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und die Australian Open im Eurosport-Channel live sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Australian Open, Tag 5: Eckdaten zum Turnier

In der Nacht auf den Freitag (24. Juni) stehen bereits die ersten Drittrunden-Matches bei der Australian Open auf dem Programm. Das erste Grand Slam des Jahres geht noch bis zum 2. Februar, wenn die Herren das Finale austragen. Gespielt wird in Melbourne.

Australian Open heute live im TV und Livestream

Die Australian Open werden auch in diesem Jahr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. So besitzt Eurosport die Übertragungsrechte am Grand Slam. Der Sportsender zeigt die Partien sowohl bei Eurosport 1 (Free-TV) als auch bei Eurosport 2 (kostenpflichtig).

Die Sender bieten eine Live-Berichterstattung über die gesamte Nacht. Als Kommentatoren sind unter anderem Matthias Stach und Boris Becker live vor Ort.

Zudem könnt Ihr das Geschehen aus Melbourne im Livestream bei DAZN verfolgen. Durch die Kooperation mit Eurosport läuft das TV-Programm im Eurosport-Channel von DAZN live. Auch sonst ist DAZN die Heimat von Grand Slams. Der Streaminganbieter hat die US Open und French Open im Sortiment. Die Olympischen Spiele und der Winter Sport kommen ebenfalls nicht zu kurz bei DAZN.

Wer noch mehr Ballsport live sehen möchte, ist ebenfalls bei DAZN bestens aufgehoben. Das "Netflix des Sports" zeigt jede Menge europäischen Spitzenfußball, darunter die Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und LaLiga. Zudem ist US-Sport (NFL, NHL, NBA, MLB), Boxen, Darts und die MMA bei DAZN sehen.

Das Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat. Für das Jahresabo müsstet Ihr 119,99 Euro auf den Tisch legen. Hier geht es zur Anmeldung für den kostenfreien Probemonat.

Australian Open: Görges und Co. heute im Liveticker

Solltet Ihr zu dieser Uhrzeit keine Möglichkeit haben, die Australian Open vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker, darunter die Partien von Djokovic, Görges, Osaka und Federer, bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender für Tag 5.

Australian Open - die legendärsten Matches der Geschichte im SPOX-Ranking © getty 1/25 Endlich wieder Grand-Slam-Time! Am Montag beginnen die Australian Open in Melbourne. Erleben wir in der Rod Laver Arena die nächsten denkwürdigen Matches? © getty 2/25 Novak Djokovic kommt - mal wieder - als Titelverteidiger zu den Aussie Open. Und Nole war in seiner Karriere schon an mehreren legendären Matches in Melbourne beteiligt... © getty 3/25 Bevor wir zum Top-10-Ranking der legendärsten Partien kommen, müssen wir ein paar Matches erwähnen, die es knapp nicht geschafft haben. Zum Beispiel John McEnroes Match gegen Mikael Pernfors 1990, als Johnny Mac disqualifiziert wurde! © getty 4/25 Großes Kino war auch das Damen-Finale 2002 zwischen Jennifer Capriati und Martina Hingis. Die Schweizerin führte 6:4, 4:0, ehe Capriati ein episches Comeback gelang und nach Abwehr von 4 Matchbällen noch gewann. © getty 5/25 Auch Lleyton Hewitts Sieg gegen Marcos Baghdatis 2008 hat den Cut knapp verpasst. Das Match endete nach 4:45 Stunden Spielzeit um 4.34 Uhr Ortszeit! Hewitt gewann am Ende 4:6, 7:5, 7:5, 6:7, 6:3. Jetzt aber zu den Top 10... © getty 6/25 PLATZ 10: Novak Djokovic - Stan Wawrinka (Achtelfinale 2013) 1:6, 7:5, 6:4, 6:7, 12:10. Heroischer wie Stan the Man an diesem Tag kann man nicht verlieren! Im Prinzip spielte Wawrinka das Match seines Lebens und verlor dennoch. © getty 7/25 Wawrinka führte schon 6:1, 5:2, ehe Djokovic sein Comeback startete. Im 5. Satz wehrte Wawrinka mit seiner Traum-Rückhand (es gibt nichts Schöneres auf der Welt!) noch zwei Matchbälle ab, dann machte Djokovic nach einer epischen Rally aber den Sack zu. © getty 8/25 PLATZ 9: Marat Safin - Roger Federer (Halbfinale 2005) 5:7, 6:4, 5:7, 7:6, 9:7. Wie besonders dieser Sieg von Safin gegen Federer war? Na ja, Federer gewann zwischen 2004 und 2007 11 von 12 Grand Slams, die nicht French Open heißen. © getty 9/25 In diesem Zeitraum verlor er nur ein einziges Grand-Slam-Match auf schnellem Belag - gegen Safin. Federer kam zwar im 5. Satz nach 2:5-Rückstand nochmal zurück, aber Safin nützte am Ende den 7. Matchball zu einem seiner größten Siege. © getty 10/25 PLATZ 8: Serena Williams - Venus Williams (Finale 2003) 7:6, 3:6, 6:4. Serena und Venus trafen 2003 in Melbourne zum vierten Mal in Folge in einem Grand-Slam-Finale aufeinander. © getty 11/25 Venus leistete zwar mehr Widerstand als bei den Finals zuvor, am Ende hielt aber wieder Serena den Pokal in den Händen und machte den ersten Serena Slam perfekt. © getty 12/25 PLATZ 7: Andy Roddick - Younes El Aynaoui (Viertelfinale 2003) 4:6, 7:6, 4:6, 6:4, 21:19. Was ein Match des 20-jährigen A-Rod gegen seinen elf Jahre älteren Gegner aus Marokko. © getty 13/25 Alleine der 5. Satz dauerte 2 Stunden und 23 Minuten! Beim Stand von 19:19 machten die beiden entkräftet kurz Pause und gaben ihre Schläger zwei Balljungen. Danach gelang Roddick das entscheidende Break in einem völlig irren Match. © getty 14/25 PLATZ 6: Andre Agassi - Pete Sampras (Halbfinale 2000) 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 6:1. Andre vs. Pete, das war alleine aufgrund der konträren Spielweisen immer Must-See-TV, aber dieses Match war vielleicht das beste ihrer 34 Duelle. © getty 15/25 Vor allem der Tiebreak im 4. Satz war atemberaubend und muss zu den qualitativ besten Tiebreaks ever zählen. Sampras reichten am Ende 37 Asse nicht, im entscheidenden Satz war Agassi körperlich und mental klar überlegen. © getty 16/25 PLATZ 5: Rafael Nadal - Roger Federer (Finale 2009) 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Das Match kam zwar vom Niveau nicht an das kranke Wimbledon-Finale 2008 heran, aber es war dennoch groß und wurde nach dem Match unfassbar emotional. © getty 17/25 "Gott, es tötet mich!" Federer begann bei der Siegerehrung plötzlich unkontrolliert zu heulen und wurde von Nadal in den Arm genommen. Gänsehaut am ganzen Körper!! © getty 18/25 PLATZ 4: Monica Seles - Steffi Graf (Finale 2003): 4:6, 6:3, 6:2. Seles hatte vor den Aussie Open 2003 sechs der letzten sieben Slams gewonnen und Graf als Nummer eins abgelöst. © getty 19/25 Im Melbourne-Finale erreichte die Rivalität der beiden einen weiteren Höhepunkt. Seles war immer noch erst 19, hatte aber nach dem Sieg gegen Graf schon 8 (!) Slams auf dem Konto. Ein paar Monate später wurde sie in Hamburg Opfer eines Messerattentats. © imago images 20/25 PLATZ 3: Boris Becker - Omar Camporese (3. Runde 1991) 7:6, 7:6, 0:6, 4:6, 14:12. Über fünf Stunden lang musste sich der an 2 gesetzte Becker auf Court 1 mit dem aufmüpfigen Italiener abmühen. © imago images 21/25 Becker gab eine 2:0-Satzführung aus der Hand, ehe er einen dramatischen 5. Satz für sich entschied. Am Ende des Turniers hatte Becker nach einem Finalsieg gegen Ivan Lendl zum ersten Mal die Aussie Open gewonnen. © getty 22/25 PLATZ 2: Pete Sampras - Jim Courier (Viertelfinale 1995) 6:7, 6:7, 6:3, 6:4, 6:3. Pistol Pete legte ein bemerkenswertes Comeback hin, das Match war extrem hockklassig, aber legendär wurde es aus einem anderen Grund... © getty 23/25 Im ersten Spiel des 5. Satzes fing Sampras plötzlich an, hemmungslos zu weinen. Was damals keiner wusste: Bei seinem Coach und Freund Tim Gullikson war kurz zuvor ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Irgendwie fing sich Sampras und gewann das Match. © getty 24/25 PLATZ 1: Novak Djokovic - Rafael Nadal (Finale 2012) 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. 5 Stunden und 53 Minuten völliger Wahnsinn! Um 1.37 Uhr Ortszeit war Nadal nach einem der besten Matches aller Zeiten geschlagen. © getty 25/25 Djokovic kam im 5. Satz nach 2:4 zurück, holte sich das entscheidende Break zum 6:5 und beendete das Match. Bei der Siegerehrung konnte beide kaum stehen und bekamen Stühle gereicht. Ob wir 2020 ein Finale erleben, das annähernd so krass wird?

Australian Open, Tag 5: Der Spielplan im Überblick

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stehen erstmals ausschließlich Drittrunden-Matches auf dem Programm. Hier eine Auflistung aller Spiele:

DAMEN:

um 01.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 A. Barty (1) E. Rybakina (26)

um 02.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 O. Jabeur C. Wozniacki Q. Wang (27) S. Williams (8)

um 03.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 E. Alexandrova (25.) P. Kvitova (7)

um 04.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 M. Keys (10) M. Sakkari (22) A. Riske (18) J. Görges

um 09.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 N. Osaka (3) C. Gauff

um 11.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 S. Zhang S. Kenin (14.)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben. © getty



HERREN:

um 01.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 D. Schwartzman (14.) D. Lajovic (24)

um 02.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 M. Fucsovics T. Paul

um 04.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 M. Cilic R. Bautista Agut (9) Y. Nishioka N. Djokovic (2)

um 06.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 G. Pella (22) F. Fognini (12) T. Sandgren S. Querrey

um 09.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 S. Tsitsipas (6) M. Raonic (32)

um 11.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 J. Millman R. Federer (3)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.