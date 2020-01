Australian Open: Jan-Lennard Struff gegen Novak Djokovic heute im LIVE-TICKER

Die Australian Open stehen vor der Tür und bieten gleich einen echten Kracher für Jan-Lennard Struff. Der Deutsche steht in der ersten Runde Vorjahressieger Novak Djokovic gegenüber. Hier könnt Ihr das Match im LIVE-Ticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Jan-Lennard Struff - Novak Djokovic im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Struff konnte also noch nicht einen Satz gegen die aktuelle Nummer 2 der Welt holen und geht auch in dieser ersten Runde als krasser Außenseiter in das Match.

Vor Beginn: Beide Akteure trafen bislang schon zweimal aufeinander - in beiden Duellen behielt der Serbe die Oberhand. Bei den Katar Open siegte Djokovic 2017 mit 7:6, 6:3. Im letzten Jahr folgte ein 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Deutschen bei den French Open.

Vor Beginn: Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Erstrundenpartie zwischen Jan-Lennard Struff und Novak Djokovic.

Die Australian Open live im TV und Livestream

In Deutschland werden die Australian Open bei Eurosport gezeigt. Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt Ihr aber auch beim Streamingdienst im Livestream mit dabei sein. Die Übertragung startet schon mit den ersten Matches des Tages um 00.50 Uhr und ist dann um 10.30 Uhr live bei Struff - Djokovic am Start.

Australian Open: Die Matches der anderen Deutschen an Tag 1